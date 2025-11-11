PRISONARTÅ¸ Vol.2 2025 ½ÂÃ«¥â¥Ç¥£¤Ë¤Æ¶áÆü³«ºÅ¡ª
PRISONARTÅ¸ vol.2¡¡2025
2025. 11 .13 THU ― 11. 16 SUN¡¡¢¨Íè¾ìÌµÎÁ
11:00~20:00
@½ÂÃ«¥â¥Ç¥£ 4F¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¼çºÅ¡¦´ë²è¡§³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û½¸±Ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¶¨»¿¡¦´ë²è¶¨ÎÏ¡§ÅÁSHOW³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨ÎÏ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤æ¤á¤¤¤¯¡¡¡¡Î¶Ã«Âç³Ø¥æ¥Ì¥¹¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
¸å±ç¡§Ë¡Ì³¾Ê
¢¨ËÜÅ¸¥Á¥é¥·¥Çー¥¿¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹
https://prtimes.jp/a/?f=d2610-1709-4903c4c8e81be7f537bc94e20c57dd43.pdf
¸½Ìò¤Î¼õ·º¼Ô¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥È¤·¤Æ12ÅÀ¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£Ç¯¤â¤½¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Çä¾å¤«¤é¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÃÏ°è¤Ë´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
PRISONART¤È¤Ï
¼õ·º¼Ô¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò¶¦Æ±À©ºî¡¦ÈÎÇä¤·¤¿Çä¾å¤ò¼Ò²ñ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õ·º¼Ô¤ÎºÆÈÈËÉ»ß¤È¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëºÆÈÈËÉ»ß¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë²¼³¨¤Ï¡¢¡ÖÆÊÌÚ·ºÌ³½ê¡Ê½÷À¡Ë¡×¡Ö¾¾ËÜ¾¯Ç¯·ºÌ³½ê¡ÊÃËÀ¡Ë¡×¡ÖÅìµþ¹´ÃÖ½ê¡ÊÃËÀ¡Ë¡×¤Î¼õ·º¼Ô¤¬ºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¦´¶¤·¡Ö»ä¤¿¤Á¤â²¿¤«¼Ò²ñ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î²¼³¨¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼ê¤ò²Ã¤¨¡¢12 ÅÀ¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼õ·º¼Ô¡ßJunpei Hagihara¡Û
¡Ú¼õ·º¼Ô¡ß¤±¤ß³©¸«¡Û
ºîÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼õ·º¼Ô¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤âÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿´°À®ÉÊ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢Á´ºîÉÊ¤ò¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
PRISON ART ¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡¤±¤ß³©¸«
´ôÉì¸©´ôÉì»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£
Èþ½Ñ²È¤ÎÊì¤Î²¼¡¢³¨²è¡¢Æ«·Ý¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤Æ°é¤Ä¡£
2012 Ç¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ê·Ý½Ñ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Ã±¿È¥Ñ¥ê¤ËÅÏ¤ê¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò³«»Ï¡¢¥Ñ¥ê¸½Âå¥¢ー¥È¤ÎÃæ¿´¥Þ¥ì¤Ç¸ÄÅ¸¥Ç¥Ó¥åー¡£
ÆüËÜ¤Î¥â¥À¥ó¤ÊÈþ¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤è¤ê³¤³°¤Ç¤Î¸ÄÅ¸¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾·æÛ¤¬Â¿¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¡£
Ä¦»ÕÈþÁ²-Bizen
Ä¦»ÕçýÑÛ¼Þ-Mariya
Ä¦»Õ³¦Íæ-Kaira
Ä¦»ÕROJA
¿ÀÃ«Í³Èþ
ß·Â¼Àµ°ì
¤ß¤ä¤·¤çー
YASU LEE LOW
AlmeriA
¡¡Junpei Hagihara
¿ÆÊý
Å¸¼¨²ñ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë ― 11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¢¨Íè¾ìÌµÎÁ
¡¡¡¡¡¡11:00~20:00
¾ì½ê¡§½ÂÃ«¥â¥Ç¥£ 4F¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03¡¾3515¡¾6779¡Ê¾®³Ø´Û½¸±Ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó ¡Ë
¡úºÇ¿·¾ðÊó¤ÏSNS¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
https://www.instagram.com/prisonart_shp/
¡ÚÁÛ¤¤¤ò¥¢ー¥È¤Ë¡¡¥¢ー¥È¤ò´óÉÕ¤Ë¡¡´óÉÕ¤ò´õË¾¤Ë¡Û
¡Ö¼õ·º¼Ô¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿³¨¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×
¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ËÈ¿¤·¡¢ºòÇ¯ÈÎÇä¤·¤¿9 ºîÉÊ¤ÏÂ¨´°Çä¡£
Çä¾å¤«¤é216,000 ±ß¤òÇ½ÅÐ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤â¤Ã¤È¼Ò²ñ¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ìÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢
¡Ö¼õ·º¼Ô¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÂª¤¨Êý¤â¤¹¤³¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ë¡£
¤Þ¤¿ºá¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬°ì¿Í¤Ç¤â¸º¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PRISONART Å¸vol.2 ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¡£
¶¨»¿¡¦´ë²è¶¨ÎÏ
Ä¹Ã«ÀîCEO ¤«¤é¤±¤ß³©¸«»á¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅ¸¤Î²ñ¾ìÈñ¤â¤´¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÁ£Ó£È£Ï£×³ô¼°²ñ¼Ò
C E O¡¡¡¡¡¡¡¡Ä¹Ã«Àî¿¿Ìé
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡ ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¿ÀÃ«¾ë879-15
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡ 0547-39-7895
H P¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.den-show.com/
¶¨ÎÏ
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤æ¤á¤¤¤¯