「スーパー玉出」御陵店を11月15日リニューアルオープン！地域一の安さと生鮮強化”を両立、「玉出ワールド全開」で地域密着を追求

株式会社フライフィッシュが運営するスーパー玉出（本社：大阪市西成区）は、2025年11月15日（土） 朝9時より「スーパー玉出 御陵店」(大阪府堺市)をリニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルでは、「地域の人々との関係を深め、毎日の暮らしに寄り添うスーパー」をコンセプトに、店舗を全面改装いたしました。

時代や生活スタイルの変化に対応し、より快適で利用しやすい売場づくりを進めるとともに、老朽化していた設備・機器を最新のものに更新。

安全性・省エネ性の向上と故障リスクの低減を図り、地域のお客様に末永く安心してご利用いただける店舗を目指しています。

なお、今回の御陵店リニューアルは、信太山店に続く2店舗目のリニューアルオープンとなります。

今後も順次、他店舗の改装を予定しており、さらなるサービス向上と地域密着型店舗の展開を進めてまいります。

■各部門の見どころ

■青果コーナー

旬を迎える「はくさい」「大根」「しろねぎ」「きのこ類」を地域で一番の安さでご提供。

特に「大根1本」「えのき茸」は毎日の食卓にうれしいお買得品です。

【目玉商品】

・白菜 1/2 105円(税込)

・大根 1本 105円(税込)

・白ネギ 1束 105円(税込)

・えのき茸 1パック 84円(税込)



鮮度の良い食材と元気な従業員が自慢。

「簡単」「節約」を叶える提案で、毎日の食卓をもっと健康的に、もっと楽しく。

お野菜は地域一番の安さで、業務用のお客様にもおすすめ。

果実は「特別栽培品」や「生産者指定」の品を増やし、玉出ならではのオンリーワン商品を展開します。

■惣菜コーナー

地域の味を大切にしながら、「玉出らしさ」を活かしたオリジナルメニューを手づくりでご提供。

お客様にご満足いただけるよう、定番の人気惣菜から新しい味わいまで、幅広い品揃えでお迎えします。

【目玉商品】

・昭和のオカンのから揚げ 100g 127円(税込)

・大阪きつねうどん 1パック 311円(税込)

・大盛りフライドポテト 1パック 105円(税込)

・ジャンボ白身魚フライ 1パック 127円(税込)

季節感あふれるメニューや、玉出ならではの味付けをさらに充実。

お酒のおつまみ、ごはんのおかず、お弁当、天ぷら、サラダ、煮物、炒め物など、店内調理にこだわった出来たての美味しさを毎日お届けします。

リニューアルを機に、地域の皆さまにもっと楽しく、もっと美味しくご利用いただける惣菜売場へ。

これからも“玉出の味”を通じて、毎日の食卓に笑顔をお届けします。

■鮮魚コーナー

毎朝チーフ自らが卸売市場で買い付けを行い、新鮮で品質の良い魚介類を豊富に取り揃えています。

冷凍魚介類もバイヤーが複数社の商品を厳選し、「安くていいもの」だけをお客様へ。

品質と価格に徹底してこだわった仕入れで、安心してお買い求めいただける売場を目指しています。

【目玉商品】

・ズワイガニ棒ポーション 1パック 400g 3,218円(税込)

・ボイルタコ 100g 149円(税込)

今の季節にぴったりな鍋用商材やお刺身商材、人気の鮭などを多数ご用意しています。

この度は御陵店のリニューアルオープンを楽しみにしていただき、誠にありがとうございます。

店内はこれまで以上に清潔で快適にお買い回りいただける空間となりました。

この機に、スーパー玉出が皆さまの“行きつけスーパー”となれるよう、従業員一同努力を重ねてまいります。

■寿司コーナー

「より新鮮に、よりおいしく、より身近に」をテーマに、活け・生ネタを使った本格寿司を新たに導入。高齢のお客様にも食べやすい小パック・少量盛りで、日常に“ちょっと贅沢”をお届けします。

【目玉商品】

・お寿司盛り合わせ 1パック 419円(税込)

・海鮮巻 1パック 488円(税込)

・特選にぎり 1パック 732円(税込)

地域特性に合わせた食べきりサイズ・低価格商品を強化し、“新鮮・本格志向”の寿司を新たに導入。市場直送ネタを使用し、「スーパーの寿司」を超える品質を実現します。

このたびの御陵店リニューアルオープンに際し、日頃よりご愛顧いただいているお客様に心より感謝申し上げます。スーパー玉出では、「圧倒的な低価格と新鮮さの両立」をモットーに、製造・販売の各現場が一体となって運営しています。寿司部でも店内で職人が手握り・手巻きを行い、つくりたての美味しさを実現。これからも皆さまの食卓に手軽で新鮮、本格的な味わいをお届けできるよう、従業員一同努めてまいります。

■精肉コーナー

国産黒毛和牛・国産豚肉を中心に、「より良い商品をより安く」をモットーにご提供。

品質と価格の両立を追求し、毎日の食卓に満足をお届けします。

【目玉商品】

・A4・A5等級の国産黒毛和牛、霜降りスライス・赤身霜降り焼肉が、100g 429円(税込)！

・玉出ミックスホルモン 100ｇ 108円(税込)！



高品質なお肉をお手頃に楽しめます。

当社オリジナルのホルモン・豚てっちゃん・鍋用ミックスホルモンなど、多彩な商品をご用意しました。

鮮度と味にこだわり、どなたにもお選びいただきやすい売場へと生まれ変わりました。

これからも“おいしさとお買得”で、毎日の食卓を応援してまいります。

■リニューアルオープン記念イベント

【2週連続リニューアルセール開催】

第１弾：11/15～17

第２弾：11/18～20

第３弾：11/21～24

第４弾：11/25～27

日替りでお得な商品を取り揃えております。

【楽天ポイントで、もっとおトクに！】

リニューアルオープンを記念して、「楽天スタンプカードキャンペーン」＆「楽天ポイント全額還元キャンペーン」を同時開催！

１.楽天スタンプカードキャンペーン

スーパー玉出全店にて楽天ペイのコード・QR払いで1日合計500円（税込）以上のお支払いをすると1スタンプ獲得！ 対象店舗（信太山・御陵・喜連）のお買い物では2スタンプ獲得できます。詳しいキャンペーン内容は、御陵店リニューアルチラシ第１弾紙面をご確認ください。

２.楽天ポイント全額還元キャンペーン

対象店舗（信太山・御陵・喜連）で楽天ペイのコード・QR払いを使い、1回2,000円（税込）以上のお支払いで抽選で最大全額ポイント還元のチャンス！詳しくは第2弾チラシをご覧ください。

お買い物を楽しみながら、ポイントもスタンプもダブルでおトク！

■スーパー玉出 御陵店 店長よりごあいさつ

御陵店 店長

この度かねてより準備しておりましたスーパー玉出御陵前店がリニューアルオープンする運びとなりました。

今後とも地域の方々がお買い物しやすい親しみやすく楽しくお買い物できるようスタッフ一同努力してまいります。

ご多用中誠に恐縮ではございますがご近所お誘いあわせの上、ご来店賜りますようお願い申し上げます。

■店舗情報

店舗名：スーパー玉出 御陵店

所在地：〒590-0829 大阪府堺市堺区東湊町1丁目85

電話番号：072-247-1113

開店日：2025年11月15日（土）９:00～

営業時間：24時間営業 年中無休

■会社説明

社名：株式会社フライフィッシュ

代表者：代表取締役 湯本正基（masaki yumoto）

設立：2018年4月

資本金：4,000万円

従業員数：800人

店舗数：19店舗（2025年11月）

事業内容：生鮮食品を中心としたスーパーマーケット事業

会社HP:https://www.supertamade.co.jp/

