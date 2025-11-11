マシンビジョンシステム市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月05に「マシンビジョンシステム市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。マシンビジョンシステムに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
マシンビジョンシステム市場の概要
マシンビジョンシステム市場に関する当社の調査レポートによると、マシンビジョンシステム市場規模は 2035 年に約 418億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の マシンビジョンシステム市場規模は約 184 億米ドルとなっています。マシンビジョンシステムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、マシンビジョンシステム市場シェアの拡大は、多様な産業用途における適応型ビジョンシステムの採用増加によるものです。企業が手作業から人的介入を必要としない自動化ソリューションへと徐々に移行するにつれ、信頼性の高いビジョンソリューションへの需要は近年急増しており、インテリジェントかつ自己最適化型のビジョンソリューションの導入が促進されています。これがマシンビジョンシステム市場の発展に大きく貢献しています。
マシンビジョンシステムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/machine-vision-system-market/78927
マシンビジョンシステムに関する市場調査では、ハイパースペクトルやマルチスペクトルモードといった高度な画像処理技術がマシンビジョンシステムに統合され、非破壊的な材料特性評価が可能になることで、市場シェアが拡大することが明らかになっています。これは、医薬品や食品業界などの業界にとって画期的な出来事です。なぜなら、これらの業界は、汚染物質を含むあらゆる形態の組成変化をリアルタイムで検出できるようになり、市場のアプリケーションの可能性を広げるからです。
しかし、今後数年間は初期投資額が高額となるため、市場の成長は抑制されると予想されます。
マシンビジョンシステム市場セグメンテーションの傾向分析
マシンビジョンシステム市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、マシンビジョンシステムの市場調査は、アプリケーション別、製品タイプ別、コンポーネント別と地域に分割されています。
マシンビジョンシステム市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-78927
マシンビジョンシステム市場は、コンポーネント別に基づいて、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに分割されています。これらのうち、ハードウェアサブセグメントは、予測期間中に市場を支配し、収益シェアの68.4%を占めると予測されています。これは、マシンビジョンシステムの基盤となる高度な画像センサーやフレームグラバー、光学系、照明システムなどの機器やガジェットが広く普及していることに起因しています。
