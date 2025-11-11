¥Î¥¢¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹㈱¤¬¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë㈱¥¸¥§¥¤¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î³ô¼°5%¤ò¼èÆÀ
¤³¤ÎÅÙ ¥Î¥¢¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾Ú·ô¥³ー¥É £²£·£²£± ³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò âÃÌî ÄêÌé¡Ê°Ê²¼ JHD¡Ë ¤Î³ô¼°¤òÂçÎÌÊÝÍ¤·¤¿¥ê¥êー¥¹¤ò³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤³¤³¤ËÊó¹ð¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò·Ð°Þ¡Ó
Åö¼Ò¤Ï¡¢·ó¤Í¤Æ¤è¤ê¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¾å¾ì¤â´Þ¤á¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÊý¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢¾å¾ì¤Ë¤«¤«¤ï¤ë´ü´Ö¤ä¤½¤ÎÂ¾¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¾å¾ì´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¤ò´Õ¤ß¡¢Í¸úÅª¤Ë¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¾å¾ì´ë¶È¤È¤·¤Æ¥¸¥§¥¤¥¹¥Ýー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë JHD ÍÍ¤Ë¤´´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö¼Ò¤¬¾å¾ì´ë¶ÈÍÍ¤È¤«¤«¤ï¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤ò¼¨¤¹·Á¤Ç³ô¼°¤ÎÂçÎÌÊó¹ð¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ÎÊý¡¹¤È¶¨µÄ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£âÃÌî¼ÒÄ¹¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¥ëー¥×»ö¶È²ñ¼Ò¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¾ì´ë¶È¤ò¸£°ú¤µ¤ì¤¿»ö¤Ë·É°Õ¤ò»ý¤Á¡¢Åö¼Ò¤È JHD ÍÍ¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶¦Æ±¤ÎÍýÇ°¤Ç JHD ¼Ò¤Î³ô¼°¤òÄ¹¤¯ÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç³ô¼çÍÍµÚ¤Ó³ô¼ç¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ù±ç¤È¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¿·»²¼Ô¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÃÏ°è ·ÐºÑ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÌò¤Ë¹×¸¥¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯º£²ó¤ÎÂçÎÌÊÝÍ³«¼¨ÍýÍ³¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚIR ¥ê¥êー¥¹¡Û
¥Î¥¢¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§£²£·£²£±¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡Ë¤Î³ô¼° 5%¤ò¼èÆÀ¡£¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Î³«È¯¤«¤é±¿±Ä¡¦½¸µÒ¤Þ¤Ç¤Î°ì´ÓÂÎÀ©¤òÌÜ»Ø¤·¶ÈÌ³Äó·È¤òÄó°Æ
¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë»ö¶È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤ä¥¹¥¯ー¥ë¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¤Î´ë²è¡¢ AI¡¦IoT µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Æ¥Ã¥¯¤ä e ¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÏ¢·È¡¢»ö¶È¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÏÀß¤â»ëÌî¤Ë¶¨µÄ¤òÄó°Æ¡ª
2025 Ç¯£±£±·î£±£±Æü
¥Î¥¢¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÀ¾²íÇ·¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼ JHD¡Ë¤ÎÈ¯¹ÔºÑ³ô¼°¤Î 5¡ó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³Äó·È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ëー¥×»±²¼¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¡¦±¿±Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥éー¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢JHD ¼Ò¥°¥ëー¥×»±²¼¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤ä¥¢¥¹¥êー¥È»Ù±ç¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä J ¥¹¥Ýー¥Ä¼Ò¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢»ÜÀß¤Î³«È¯¤«¤é±¿±Ä¡¢½¸µÒ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢AI ¤ä IoT ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤â»ëÌî¤Ë¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí¡§¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÅö¼Ò¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å JHD ³ô¼°²ñ¼ÒÂ¦¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÛÅö¼ÒÅê»ñ¥¹¥¿¥ó¥¹ ·Ð±Ä»²Í¿
¥Î ¥¢ ¥° ¥ë ー ¥× ¥Û ー ¥ë ¥Ç ¥£ ¥ó ¥° ¥¹ ³ô ¼° ²ñ ¼Ò ¡§ https://noahgroup.co.jp/company
¶ÈÌ³Äó·ÈÄó°Æ¤ÎÇØ·Ê
¥Î¥¢¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼¥Î¥¢ GHD¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼¡À¤Âå¤ÎÀ®Ä¹ÎÎ°è¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ô¾ì¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤äµ¤²¹¾å¾º¤Ë¤è¤ë¼ãÇ¯ÁØ¥¹¥Ýー¥Ä¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ´Ö¤Î¾ðÊó¶¦ÍÉÔÂ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤¢¤ë JHD ¤¬Í¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦µ»½Ñ»ñ»º¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£JHD ¤¬·Ç¤²¤ë»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ï¡¢ WEB¡¢´Ä¶¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¡Ë¡¢ÉÔÆ°»º¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£M&A ¤òÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤ÆÂ¿³Ñ²½ÀïÎ¬¤ØÂÉ¤òÀÚ¤é¤ì¤¿»ö¶ÈÀïÎ¬¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÄó·ÈÆâÍÆ
Åö¼Ò¤Ï¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥éー¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¡¦¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥Æ¥Ë¥¹¡¦ÌîµåÂ¾¡Ë¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤ËÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥³ー¥È»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥éー¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§https://bravodesign.co.jp/
¢¢JHD ¤Ï¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë J ¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è±¿±Ä¤ä¥¢¥¹¥êー¥È»Ù±ç¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÄó°ÆÆâÍÆ¤Î³µÍ×¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¶¦Æ±´ë²è¡¦±¿±Ä¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¥¿ー¥²¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢¼ã¼ê°éÀ®¤ä¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤É¡Ö¥¢¥¹¥êー¥È»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¡¢»ÜÀß³«È¯¤«¤é±¿±Ä¡¦½¸µÒ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¿ä ¿Ê¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÄó·È¥¹¥ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Î¥¢ GHD ¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Äó·ÈÆâÍÆ¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¾JHD ¤È¤ÎÊñ³ç»ö¶ÈÄó·È
¡Ê¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¡¦RE ³èÍÑÉÔÆ°»º¡¦ÃßÅÅÃÓ»ö¶È¡Ë
¡¾¥Ö¥éー¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬±¿±Ä¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶È¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È
¡¾¥Ö¥éー¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë»ÜÀß¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¡¦±¿±Ä
¡¾J ¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤Î¶¦Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡ÊÂç²ñ¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡¦ÃÏ°è¸òÎ®¡Ë
¡¾¿³È½ÇÉ¸¯¡¦±¿±Ä°ÑÂ÷¤Ê¤ÉÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
¡¾ÃÏ°è¡¦´ë¶È¸þ¤±¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¶¦Æ±³«È¯
¡¾Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÃÏ°è¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È
¡¾ JHD ¤Î¶¯¤ß¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤¿»ö¶È¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÏÀß
¤Ê¤É
ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¡§¥¹¥Ýー¥Ä¥Æ¥Ã¥¯¤äÃÏ°è¿¶¶½¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð
¥Î¥¢ GHD ¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë»ö¶È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀè¿ÊÅª¥¹¥Ýー¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤ÎÍ»¹ç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡§
¡Ò¥¹¥Ýー¥Ä¥Æ¥Ã¥¯Æ³Æþ¡Ó
¥Ö¥éー¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ÜÀß¤Ë¡¢AI¡¦IoT ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥ìー²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥¹¥Þー¥È ¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¡ÊÎã¡§ORPHE ¼ÒÀ½¡Ë¤òÆ³ÆþÍ½Äê¡£Áª¼ê¤ÎÆ°ºî¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¸úÎ¨¤ÎºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢SAP ¼Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¤ò»²¹Í¤Ë¡¢»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ò³è ÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤â¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡Ò¥¹¥Ýー¥Ä¥Äー¥ê¥º¥à¤È¤ÎÍ»¹ç¡Ó
ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÂç²ñ¤ò´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÃÏ°è·ÐºÑ³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Òe ¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤ÎÏ¢·È¡Ó
¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤Ë e ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÂç²ñ¤ä AR ´ÑÀïÂÎ¸³¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÍ» ¹ç¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¥Î¥¢ GHD ¤Ï 2024 Ç¯ÅÙ¤ËÇä¾å¹â£±£°£°²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×£±£°²¯±ß¤ò·×¾å ¡£¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë²èÎÏ¡¦»ñËÜÎÏ¡¦¼Â¹ÔÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§¥Î¥¢¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ ¼Ò½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»ÔÅì»³ 524
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀ¾²íÇ·ÀßÎ©¡§ 2022 Ç¯ 3 ·î
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥éー¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó
½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»ÔÅì»³ 524¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶èÀ±ÌîÄ® 10 ¥Ò¥¹¥È¥ê ¥¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹³¤½® 602
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀ¾²íÇ·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥³ー¥È±¿ ±Ä¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß»Ü¹©
¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºîÀßÎ©¡§ 2017 Ç¯ 4 ·î