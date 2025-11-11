サグリ株式会社、COP30（ブラジル・ベレン）に登壇

サグリ株式会社

衛星データとAIを活用し、農業および環境課題の解決を目指すサグリ株式会社（本社：兵庫県丹波市、代表取締役CEO：坪井俊輔、以下「サグリ」）は、2025年11月10日（月）から11月21日（金）にブラジル・ベレンで開催される「国連気候変動枠組条約 第30回締約国会議（COP30）」において、農林水産省が主催する複数のイベントに登壇いたします。

さらに、サグリは 企業有志連合の共同声明に参加し、民間企業として農業分野のGHG削減や脱炭素の取り組みを国際社会に発信します。加えて、バーチャル展示にも参加し、オンライン上でもサグリの取り組みをご覧いただけます。

資料：MAFF PDF(https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/attach/pdf/251106-1.pdf)

バーチャル展示ページ：https://jprsi.go.jp/ja/member/572/overview

■COP30について

気候変動対策に関する国際的な意思決定の場として、世界各国の政府関係者、企業、研究者、NGOが一堂に会する国際会議です。

COP30公式サイト：https://cop30.br/en

■ サグリ参加イベント（計3セッション）

【セッション1】

MIDORI∞INFINITY

― 民間企業と連携した GHG 排出削減技術の海外展開 ―

（民間企業有志連合による声明発表）

開催日時（日本時間）： 11月12日（水）3:45～5:00

【セッション2】

農業・食品分野における緩和策・適応策の拡大に向けた

気候変動資金および技術に関するセクター間の連携

開催日時（日本時間）： 11月15日（土）3:30～4:30

【セッション3】

MIDORI∞INFINITY

― 民間企業有志連合による農業分野の取組紹介 ―

開催日時（日本時間）： 11月18日（火）4:40～5:55

＜参考＞

農林水産省発表資料：

「国連気候変動枠組条約第30回締約国会議（COP30）における農林水産省主催セミナーについて」(https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/251106.html)

サグリは、農地のカーボントレーサビリティや土壌炭素量の可視化を通じ、農業分野における脱炭素社会の実現を支援しています。今後も、国内外のパートナーとの協働を通じ、テクノロジーによる「人類と地球の共存」の実現を目指してまいります。

■サグリについて

サグリ株式会社は、「人類と地球の共存を実現する」をビジョンに掲げ、2018年に兵庫県で創業した岐阜大学発のインパクトスタートアップです。AIを用いた衛星データ解析技術を主軸に、持続可能な農業の実現と、地球環境の課題解決を目指しており、耕作放棄地を検出する農地パトロールアプリ「アクタバ」、作物の種類を検出する作付け調査アプリ「デタバ」、農地所有者と作り手・担い手のマッチングを行う「ニナタバ」、農地のカーボントレーサビリティーを支援する脱炭素算定デジタルプロダクト「SagriVision」などのサービスを提供しています。

2023年に農林水産省及び経済産業省より令和4年度第2次補正予算「中小企業イノベーション創出推進事業（SBIR）」に採択。「ICCサミット KYOTO 2023」カタパルト・グランプリ優勝。経済産業省「J-Startup 」「J-startup Impact」に選出。2024年にシリーズA約10億円の資金調達を実施。第6回宇宙開発利用大賞において内閣総理大臣賞を受賞。

■会社概要

会社名 サグリ株式会社

本社住所 兵庫県丹波市氷上町常楽725-1

設立日 2018年6月14日

代表取締役CEO 坪井俊輔