【株式会社リプロセル】ホームページリニューアルのお知らせ
株式会社リプロセル（以下、当社）は、2025年11月7日よりホームページ（https://reprocell.co.jp/）をリニューアルしましたのでお知らせいたします。
このリニューアルにより、これまでと比べ、当社製品・サービスのラインナップがより分かりやすく、必要とするお客様に届きやすくなったと考えております。
■リニューアルのポイント
（1）トップ画像
当社の事業内容を連想していただきやすいデザインにアップデートいたしました。
（2）製品・サービス一覧
製品・サービスの案内を見直し、より全体を把握しやすいよう変更いたしました。リンクからは、各製品やサービスについてご理解を深めていただくため、ご説明ページにご案内しております。
詳細はぜひ新しくなった当社のホームページをご確認ください。
■会社概要
商号 ：株式会社リプロセル（https://reprocell.co.jp/）
代表者 ：代表取締役社長 横山 周史
所在地 ：神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-11メットライフ新横浜ビル9階
設立年月：2003年2月26日
事業内容：（1）研究支援事業 （2）メディカル事業
