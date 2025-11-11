¡ÚJAFÊ¡²¬¡Û·ò¹¯¿çÌ²¤Ç»ö¸Î¥¼¥í¤Ø¡ªÀîÌø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³«ºÅ ～¿çÌ²¤È°ÂÁ´±¿Å¾¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¤ÇÅÁ¤¨¤ë～
JAFÊ¡²¬»ÙÉô¡Ê»ÙÉôÄ¹ º´ÃÝ¿°ì¡Ë¤Ï¡¢11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¿çÌ²¶¨²ñ¡¢¥È¥è¥¿¥«¥íー¥éÊ¡²¬³ô¼°²ñ¼Ò¤È»°¼Ô¶¦ºÅ¤Ç¡Ö·ò¹¯¿çÌ²¤Ç°ÂÁ´±¿Å¾¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ÀîÌø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿çÌ²¡×¡Ö±¿Å¾¡×¡Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¤ÎÀîÌø·Á¼°¤ÇÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿Å¾Ãæ¤ÎÌ²µ¤¤äÈèÏ«¤¬½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò°ÂÁ´¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¿çÌ²¤È·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÀîÌø¤È¤¤¤¦¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤·Á¼°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿çÌ²¤È°ÂÁ´±¿Å¾¤Î½ÅÍ×À¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡²¬¸©¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë±þÊç¤Ç¤¡¢Æþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¹ë²Ú¤Ê¾ÞÉÊ¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡JAFÊ¡²¬»ÙÉô¤ÏÀîÌø¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤¯¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë°ÂÁ´¤Ê¸òÄÌ¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ò¹¯¿çÌ²¤Ç°ÂÁ´±¿Å¾¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ÀîÌø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×³µÍ×
¢£±þÊç´ü´Ö¡¡
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£¥Æー¥Þ
¡Ö¿çÌ²¡×¡Ö±¿Å¾¡×¡Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È
¢£±þÊç»ñ³Ê
Ê¡²¬¸©ºß½»¤ÎÊý
¢£±þÊçÅÀ¿ô
¤ª1¿ÍÍÍºÇÂç3ºîÉÊ¤Þ¤Ç
¢£¾ÞÉÊ
¡ÚÆüËÜ¿çÌ²¶¨²ñ¾Þ ¡Û
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È10Ëü±ßÊ¬¡ß1Ì¾
¡ÚJAF¾Þ¡Û
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È10Ëü±ßÊ¬¡ß1Ì¾
¡Ú¥«¥íー¥éÊ¡²¬¾Þ¡Û
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È10Ëü±ßÊ¬¡ß1Ì¾
¡ÚÍ¥½¨¾Þ¡Û
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È5Àé±ßÊ¬¡ß50Ì¾
¢£±þÊçÊýË¡
ÆÃÀß¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤â¤·¤¯¤ÏÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤è¤ê
https://jaf.link/4hxQFfl
¢£·ë²ÌÈ¯É½
2026Ç¯2·î¾å½Ü¤´¤í ÆÃÀß¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÍ½Äê
JAF¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ö·ò¹¯¿çÌ²¤Ç°ÂÁ´±¿Å¾¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ÀîÌø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×