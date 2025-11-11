自動運転車用センサー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月04に「自動運転車用センサー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動運転車用センサーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動運転車用センサー市場の概要
自動運転車用センサー市場に関する当社の調査レポートによると、自動運転車用センサー市場規模は 2035 年に約 1,084.1億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動運転車用センサー市場規模は約 59.8億米ドルとなっています。自動運転車用センサーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 33.61% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動運転車用センサー市場シェアの拡大は、規制と安全要件の強化によるセンサー導入の増加によるものです。各国政府は、自動緊急ブレーキや歩行者検知など、レーダー、LiDAR、カメラなどのセンサーを活用した安全上重要なシステムの導入を義務付ける規制をますます強化しています。当社の調査によると、前方衝突防止システムや歩行者検知システムを搭載した車両は、歩行者との衝突事故を25%以上削減することが示されています。これは、自動運転車センサーが世界市場において重要な役割を担っていることを示し、先進国市場および発展途上国市場における市場拡大の促進要因となる可能性があります。
自動運転車用センサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/autonomous-vehicle-sensor-market/590641794
自動運転車用センサーに関する市場調査では、自律性とセンサーフュージョンの要件レベルの向上により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。自動運転車の普及により、モビリティプロバイダーはレベル2/2+ ADASからレベル3以上へと移行し、レーダー、LiDAR、カメラ、超音波、場合によっては熱センサーなど、より豊富なセンサーの組み合わせに対する需要が生まれています。さらに、世界の自動運転車市場は予測期間中に23.7%のCAGRで成長すると予想されており、これは世界市場における車両センサーの需要を後押しするものです。
しかし、データのプライバシーとセキュリティが今後数年間の市場成長を制限すると予想されています。自動運転車における膨大なセンサーデータの管理と保管は、サイバーセキュリティとプライバシーに対する脅威となります。ハッキングや不正アクセスに対する脆弱性により、ユーザーとそのデータのセキュリティが危険にさらされています。情報交換と監視に関する機密性への懸念も、消費者の信頼を損ないます。これらの脅威は、より厳しい規制と高度なセキュリティを必要とすることで市場拡大のペースを低下させ、センサーの実装に関連する複雑さと高コストを生み出します。
自動運転車用センサー市場セグメンテーションの傾向分析
自動運転車用センサー市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動運転車用センサーの市場調査は、センサータイプ別、アプリケーション別、自律性のレベル別、推進力タイプ別、車両タイプ別、販売チャネル別、企業タイプ別と地域別に分割されています。
