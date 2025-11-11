御茶ノ水駅2Fの新潟地酒飲み放題が「1時間・おつまみビュッフェ無料」にサービス倍増。POP UP STORE「FARM8 STAND」好評につき2026年2月8日まで延長決定でサービスリニューアル。
株式会社FARM8（本社：新潟県長岡市、代表取締役：樺沢敦）は、JR御茶ノ水駅「エキュートエディション御茶ノ水」2Fで運営するPOP UP STORE「FARM8 STAND」をリニューアルしました。
お客様からの「もっとゆっくりと地酒を楽しみたい」という声に応え、新潟の地酒12銘柄の飲み放題プランを、価格据え置きの1,650円（税込）のまま、体験時間を従来の30分から1時間へと倍増。 さらに、日本酒に合う「おつまみビュッフェ」を新設し、飲み比べをご注文の方は無料でご利用いただけるよう内容を大幅に強化しました。
10月末までを予定していた期間限定POP UPの予定でしたが、好評につき、出店期間も2026年2月8日（日）まで延長いたします。
■ 駅直結の絶景空間で、新潟を味わう「贅沢体験」へ
全国一の酒蔵数を誇る新潟県の多彩な地酒を、駅ナカで気軽に楽しめるFARM8 STAND。
神田川を望むロケーションで、その魅力をさらに引き出すため、以下の2点を強化しました。
1. 飲み放題が「1時間」に倍増（価格据え置き）
12銘柄すべてをじっくりと味わえるよう、飲み放題の時間を1時間に延長。 価格は1,650円（税込）のまま据え置きです。
2. 「おつまみビュッフェ」を新設（無料）
「日本酒に合うおつまみが欲しい」という声にお応えし、おつまみビュッフェを新設。 柿の種やお漬物など、常時4～5種類をご用意し、飲み比べをご注文の方は無料でご利用いただけます。
■ リニューアル後のメニュー詳細
12銘柄飲み比べ＆飲み放題（1時間）： 1,650円（税込）
（内容：新潟の地酒12銘柄が1時間飲み放題。無料のおつまみビュッフェ付き）
お好きな5銘柄飲み比べ： 550円（税込）
（内容：12銘柄からお好きな5銘柄を選んで飲み比べ。無料のおつまみビュッフェ付き）
飲み放題 延長（30分）： 880円（税込）
提供している日本酒は、ポストに届く日本酒の定期便「SAKEPOST」で連携する約45蔵の新潟酒蔵の銘柄からランダムにセレクト。週毎に一部入れ替えながら、知らなかった新潟の酒蔵との出会いを楽しめます。
スタンドバースタイルで提供しているのは、このFARM8 STAND御茶ノ水店だけ。
ここでしか味わえない“新潟の地酒体験”をお届けします。
【店舗概要】
「FARM8 STAND」は“発酵・日本酒・ものづくり”をテーマに、新潟ならではの商品と体験を発信する期間限定のPOPUPストアです。
店舗名： FARM8 STAND
所在地： 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-6 JR御茶ノ水駅構内2F
開催期間： ～2026年2月8日まで
営業時間： 11:00～21:00（土日祝：～20:00）
内容： 新潟地酒飲み比べスタンドバー／発酵ドリンク・食品販売／新潟のものづくり紹介
