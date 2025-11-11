CAGR3.1% で安定拡大！2031 年 36.48 億米ドルを達成するグローバルブチル接着剤市場
ブチル接着剤は、ブチルゴム（Butyl Rubber、IIR）を基材とし、粘着付与樹脂、充填剤、添加剤などの成分を配合して製造されるシール接着材料である。優れた気密性、防水性、耐候性及び粘弾性を有する。これは非硬化型又は部分硬化型の接着剤に属し、常温では通常ペースト状又はストリップ状を呈し、長期間柔軟性を保持してひび割れることがなく、多種類の材料の永久的なシール及び接合に適用される。
ブチルゴム自体の分子構造中に大量の飽和結合を含むため、ブチル接着剤は紫外線照射、オゾン及び高低温環境下においても安定した性能を保持できる。
産業発展の特徴：環境対応と多用途化が進む高度化市場
ブチル接着剤産業の発展は、耐久性・気密性を軸とした技術革新の積み重ねである。かつては建築や自動車の補助材料としての位置づけであったが、現在ではエネルギー効率向上や環境負荷低減を支える機能性素材として進化している。特に建築分野では、断熱・防湿性能の高い接着層として高層ビルやモジュール住宅の気密施工に採用が拡大し、自動車産業では軽量化・NVH対策（騒音・振動・ハーシュネス）の一翼を担っている。また、電子機器や太陽光パネルなど精密分野でも、長期的な密封性能が評価され、需要の多様化が進展している。さらに、VOC（揮発性有機化合物）排出削減を目的とした溶剤フリー製品への転換や、生分解性材料とのハイブリッド化など、環境規制への対応を通じて製品開発は次の段階へと移行している。
市場規模：安定成長を続けるグローバル市場
LP Informationの最新調査「グローバルブチル接着剤市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/18124/butyl-adhesives）によれば、2025年から2031年の予測期間において、グローバルブチル接着剤市場は年平均成長率（CAGR）3.1%で拡大し、2031年には市場規模が36.48億米ドルに達する見通しである。この成長の背景には、建設・自動車・再生可能エネルギー分野における需要の持続的拡大がある。特に、エネルギー効率の高い建築資材へのシフトや、電動車・バッテリーモジュール封止用の高性能接着剤の需要が成長を下支えしている。また、アジア太平洋地域では都市化とインフラ整備の加速、西欧や北米ではリノベーション市場の拡大が市場を牽引している。これらの要因が複合的に作用し、ブチル接着剤市場は安定的かつ持続的な成長局面を迎えている。
図. ブチル接着剤世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333919&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333919&id=bodyimage2】
図. 世界のブチル接着剤市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業の動向：グローバルリーダーが牽引する高性能化競争
現在、ブチル接着剤市場の主要プレイヤーには、Henkel、H.B. Fuller、Bostik、3M、Sika、HS Butyl Ltd、Nitto、Credit（HeNan）Sealing Material、Kejian、RENOLITなどが挙げられる。2024年には世界上位5社が全体売上の約31.0%を占めており、業界の競争構造は高度な技術力とブランド信頼性を基盤とする寡占的様相を呈している。これらの企業は、製品の耐久性や接着性能の向上だけでなく、施工効率を高めるプレカット・ロールタイプ製品や、環境対応型の低VOC・無溶剤シリーズを次々と投入している。特に欧州勢は環境規制対応力を武器に高付加価値市場をリードし、アジアメーカーはコスト競争力と地域対応力でシェア拡大を狙う構図となっている。研究開発とサプライチェーン最適化の両輪で差別化が進む中、グローバル市場の再編も進行しつつある。
