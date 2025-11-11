公開：Lord Ashcroft VCおよびGC Galleryの新たな3Dバーチャル・ツアー





ロンドン, 2025年11月11日 /PRNewswire/ -- Lord Ashcroft VC & GC Galleryの新たな3Dバーチャル・ツアー「休戦記念日（Armistice Day）」が本日公開されました。

ロンドン帝国戦争博物館内のLord Ashcroft Galleryが一般公開を終了してからわずか数週間後、このツアーは新ウェブサイト上で公開されました。



過去40年にわたり、Ashcroft卿は世界最大のVictoria Crossesコレクション（現在240点以上）と、小規模ながらGeorge Crossesのコレクションを収集してきました。この2つの勲章は、英国および英連邦で最も栄誉ある武勇勲章です。

同氏のVCコレクションとGCコレクションは、過去15年間、ロンドンにあるIWM内の彼の名を冠したギャラリーで展示されてきました。しかし、決定に対する広範な批判にもかかわらず、IWMは今年9月30日に同ギャラリーを閉鎖しました。

Ashcroft卿は次のように述べています。「IWMの決定を知った時、私は胸が張り裂ける思いでした。しかし、この知らせに同じように打ちひしがれている人々が非常に多いことを知り、ギャラリーの喪失に対抗する何かをしようと決意しました。

「その結果、本日この驚くべき3Dバーチャル・ツアーを公開できることを大変うれしく思います。これはIWMにギャラリーが存続していることの次に良い選択肢です。この素晴らしいプロジェクト実現のために、ここ数ヶ月間尽力してくださったすべての方々に感謝申し上げます。

「新たなバーチャル・ギャラリーは、数百もの勇気に満ちた感動的な物語を伝えるでしょう。私の勲章コレクションは、クリミア戦争（最終的にVCの創設につながった苦い紛争）に遡り、過去170年間の主要な戦争や紛争のほとんどを網羅しています。

「IWMが今後、多様性や意識の高いその他のテーマを強調する一方で、私の新ウェブサイトは勇気を称え、特にVCとGCの受章者、私が『勇敢なる者の中で最も勇敢な者』と呼ぶ、卓越した男女を称えるものです。」

Ashcroft卿のVCコレクションには、1856年にVictoria女王が創設したこの勲章（敵前での卓越した勇気を称えるもの）が授与されて以来、わずか3つしか存在しない「VC and Bar」（VC 2個分に相当）のうちの1つが含まれています。

バーチャル・ツアーは新ウェブサイトLordAshcroftMedalCollection.comのハイライトです。このサイトには最終的に、Lord Ashcroft Medal Collectionの全アイテム情報が掲載される予定です。Ashcroft卿はVCとGCのメダル群に加え、圧倒的な特殊部隊メダル・コレクションと航空戦功勲章も所有しています。

Ashcroft卿は現在、VCとGCのコレクション、そしておそらく他のメダル・コレクションも再び一般公開するための複数の選択肢を検討中です。今後何年、何十年にもわたり、より多くの人々にこれらのコレクションを楽しんでいただきたいと考えています。メダル展示に関する新たな進展は、同氏の新しいウェブサイトで発表される予定です。

Ashcroft卿は過去20年間、勇気の称賛に尽力してきました。勇気について広く講演を行い、「ヒーロー」シリーズとして7冊の著書を執筆しており、その多くは自身のメダル・コレクションを基にしています。

・Lord Ashcroft VCおよびGC Galleryの新たなバーチャル・ツアーをご覧になるには、lordashcroftmedalcollection.comをご覧ください。

・Ashcroft卿（KCMG、枢密顧問官）は、国際的な実業家、慈善家、作家、世論調査家です。同氏の活動に関する詳細は、lordashcroft.comをご覧ください。勇気に関する彼の活動の詳細は、lordashcroftonbravery.comをご覧ください。X/Facebook @LordAshcroftをフォローしてください。

