Himeji Castle of Light¡ØDANDELION PROJECT É±Ï©¾ë¡ßNAKED, INC.¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·°û¿©¡¦¸æ¾ë°õ¤ÎÈÎÇäµÚ¤ÓÅÀÅô¼°¤Î¼Â»Ü
É±Ï©¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡¢¾¡Éé¤á¤·¥á¥Ë¥åー¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¸æ¾ë°õ¤òÈÎÇä¡ª
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
É±Ï©´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥åー¥íー
TEL:079-280-8883/ Mail: hime-kanko@himeji-kanko.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Himeji Castle of Light¡ØDANDELION PROJECT¡Ù
http://himeji-castle-dandelion.art
É±Ï©´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥åー¥íー¡ÊÍý»öÄ¹¡§ã·ÌÚ ½Ó¼£Ïº¡Ë¤Ï¡¢Himeji Castle of Light ¡ØDANDELION PROJECT É±Ï©¾ë¡ßNAKED, INC.¡Ù¡Ê¶¦ºÅ¡§É±Ï©»Ô¡Ë¤ò11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤ÎÅÚÆü½Ë¤Ë²ñ¾ìÆâ¤Ç½ÐÅ¹Í½Äê¤Î¡Ø¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·°û¿©¡Ù¤Î¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¸æ¾ë°õÈÎÇä¤äÁ°Çä¤êÆÃÅµ¡¢ÅÀÅô¼°³«ºÅÅù¤Î¾ðÊó¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·°û¿©¡×¡ÊCastle Dining¡Ë¤Î½ÐÅ¹
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê ¸æ¾ë°õ¤ÎÈÎÇä
É±Ï©´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥åー¥íー¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¸æ¾ë°õ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¸æ¾ë°õ¤Ï¡¢¡ÖDANDELION¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Û¥í¥°¥é¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃß¸÷¥¤¥ó¥¯¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾ì½ê¤È°Å¤¤¾ì½ê¤ÇÆó¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¸æ¾ë°õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãß¸÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢É±Ï©¾ë¼ç¤ÎÃÓÅÄ»á¤ÎÍÈ±©Ä³Ìæ¡Ê¤¢¤²¤Ï¤Á¤ç¤¦¤â¤ó¡Ë¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡Ê¢¨11/22～12/11¡Ë¤ËÉ±Ï©¾ëÇäÅ¹¤Ç1,000Ëç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç2,000Ëç¤Î·×3,000Ëç¸ÂÄê¤ò£±Ëç700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÆâ¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¡ÊÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1Æü¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢£Á°Çä¤êÆÃÅµ¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÅù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÁ°Çä·ô¡¢Æó¾ò¾ë¥»¥Ã¥È·ô¡¢JTBÁë¸ýÈÎÇä¡¢¤½¤ÎÂ¾¥»¥Ã¥È·ô¡Ë¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÉ±Ï©¾ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò²ñ¾ìÆþ¸ý¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ë¥Ðー¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖDANDELION¡×¤Î¥í¥´¤ÈÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÎòÂå¾ë¼ç¤Î²ÈÌæ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÀÅô¥»¥ì¥â¥Ëー¤Î¼Â»Ü
¥¤¥Ù¥ó¥È½éÆü¤Î11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë17»þ40Ê¬¤«¤éÅÀÅô¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£É±Ï©¤ª¾ë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎÆ£¸¶Í´ÂÀÏº¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÀÅô¤Ï17»þ45Ê¬¡Ë
¤Þ¤¿¡¢½éÆü¸ÂÄê¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·±éÁÕ¤Ë¤Ï¡¢É±Ï©½Ð¿È¤ÎÄÅ·Ú»°Ì£ÀþÁÕ¼Ô¤ÎÃæÂ¼ÂîÌé¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÏÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÂç²ñ¤Ç¹â¹»À¸¤ÎÉô¤äÂç¿Í¤ò´Þ¤à°ìÈÌ¤ÎÉô¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¡ÖDANDELION¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¡ÖÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿±éÁÕ¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥×¥ì±éÁÕ 17»þ30Ê¬～¡¢±éÁÕ 17»þ45Ê¬～¡¢18»þ45Ê¬～¡¢19»þ45Ê¬～¡¢20»þ45Ê¬～¡¡³Æ²ó10Ê¬ÄøÅÙ¡Û
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ËÈ¼¤¦ÄÌ¹Ôµ¬À©¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢11·î22Æü(ÅÚ¡Ë～12·î11Æü(¿å¡ËµÚ¤Ó¡¢½àÈ÷´ü´Ö¤Î11·î19Æü(¿å¡Ë～21Æü(¶â¡Ë¤Î³Æ17»þ～21»þ30Ê¬º¢¤Þ¤Ç¤Ï¡¢É±Ï©¾ë»°¤Î´Ý¹¾ì¤Ø¤ÎÄÌ¹Ô¤òµ¬À©¤·¤Þ¤¹¡£µ¬À©Ãæ¤Ï¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡¢»¶ÊâÅù¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¾åµµ¬À©¤È¤ÏÊÌ¤ËÉ±Ï©¾ë´ÉÍý»öÌ³½ê¤¬ÄÌÇ¯¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÌë´ÖÊÄº¿¡Ê0»þ～5»þ¤Þ¤Ç¡Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íý²ò¡¦¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Himeji Castle of Light ¡ØDANDELION PROJECT É±Ï©¾ë¡ßNAKED, INC.¡Ù ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö ¡§2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨²ñ´üÃæÌµµÙ¡Ê±«Å·ºÅ¹Ô¡¢¹ÓÅ·»þ¤ÏÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ëü¤¬°ì¤ÎÃæ»ßÅù¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ»þ´Ö ¡§17»þ45Ê¬～21»þ15Ê¬¤Þ¤Ç¡ÊÆþ¾ì¤Ï21»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¾ì ½ê ¡§É±Ï©¾ë»°¤Î´Ý¹¾ì ¢©670-0012 Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»ÔËÜÄ®68 MAP
Æþ¾ìÎÁ¶â ¡§¡ãÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡18ºÐ°Ê¾å¡§\1,000¡Ê¤ªÆÀ¤ÊÁ°Çä·ô¤ä¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤âÍ¤ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹â¹»À¸°Ê²¼¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡Ê²ð¸î¼Ô1Ì¾¤ò´Þ¤à¡Ë¡§ÌµÎÁ
W E B ¡§http://himeji-castle-dandelion.art
¼ç ºÅ ¡§É±Ï©´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥åー¥íー¡Ê¶¦ºÅ¡§É±Ï©»Ô¡Ë
¶¨ ÎÏ ¡§¥È¥è¥¿¥«¥íー¥éÉ±Ï©³ô¼°²ñ¼Ò
´ë²è¡¦±é½Ð¡¦À©ºî ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥¥Ã¥É
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡§É±Ï©´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥åー¥íー 079-280-8883
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JTBÉ±Ï©»ÙÅ¹ 090-4443-4103¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»ÜÃæ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ë
