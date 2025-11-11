BCGのクリスティ・ロジャース氏をカンターの新設職務、グローバルソリューションズのプレジデントに任命

世界有数のマーケティングインサイト・アナリシスの専門企業カンターは、新設のグローバルソリューションズプレジデントにクリスティ・ロジャースを任命しました。同氏はカンター最高経営責任者（CEO）ポール・ツヴィレンバーグに直属します。クリスティが率いるグローバルソリューション部門は、カンターの専門知識、知的財産、製品、技術を統合し、業界をリードするマーケティングおよびブランディングソリューションをクライアントに提供する中核組織です。クリスティは1月にカンターに加わり、英国ロンドンを拠点とする予定です。

クリスティはボストン・コンサルティング・グループ（BCG）よりカンターに参画します。前職ではマネージング・ディレクター兼パートナーとして、英国、オランダ、ベルギーにおける通信・メディア・テクノロジー（TMT）プラクティスを統括、成長戦略、AI変革、市場参入戦略を専門とし、BCGのグローバルTMTマーケティングチームを統率しました。

カンターにクリスティを迎え入れるにあたり、ポール・ツヴィレンバーグは次のようにコメントしています。「AI主導のマーケティング新時代を定義するソリューションを形作る上で、クリスティほどの適任者は他にいません。彼女は、急速に変化するマーケティング環境を深く理解し、卓越した戦略的洞察力を持ち、お客様が成功するために必要なことに集中します。さらにカンターに対する真の情熱とクライアントとの強固な絆を持っています。」

「AIの浸透に伴って変化する消費者行動は、ブランドの成長の仕方を変革しています。クリスティの新役職は、当社が最近任命した新たな最高クライアント責任者、最高製品責任者およびアメリカ地域最高経営責任者と相まって、業界をリードする最前線にカンターを立たせ、AI主導のマーケティングとブランディングの未来へと導きます。私は10年以上にわたり彼女の仕事ぶりを高く評価しており、クリスティを当社に迎えられることを大変嬉しく思います。」

クリスティは次のように述べています。「マーケティングがAI時代を迎える中、カンターのデータ、インサイト、知的財産は、より賢明な戦略と意思決定を推進する原動力となります。カンターが業界をリードする中心的な役割を担い、エコシステム全体で影響力を拡大していることに、私は大きな活力を感じています。」

クリスティは1月にカンターに加わり、英国ロンドンを拠点とします。

クリスティ・ロジャースはBCGからカンターに参画。BCGでは英国、オランダ、ベルギーにおけるテクノロジー・メディア・通信部門を統括。主な専門領域はメディア・情報サービスおよびエコシステム連携。データ・アナリティクス、成長戦略、M&A、消費者インサイト、市場参入戦略に関する豊富な経験を有する。 BCG入社前には、消費財業界で8年間勤務し、米国および欧州のフィリップスにおいて複数の管理職を歴任しました。ワシントン大学フォスター経営大学院で国際ビジネス学士号、ニューヨーク大学スターン経営大学院で経営学修士号を取得しています。

以上

【カンターについて】

カンターは、世界の有力企業にとって不可欠なブランドパートナーであり、世界をリードするAIネイティブのマーケティングデータ・アナリティクス企業です。私たちは、最も意味のある態度データと行動データを、深い専門知識と高度な分析技術と組み合わせ、人々の思考と行動のメカニズムを解明します。クライアントが「何が起こったのか」「その理由」を理解し、未来を形作るマーケティング戦略を構築するお手伝いをします。カンターグローバルウェブサイト：www.kantar.com

【カンター・ジャパン会社概要】

社名：合同会社カンター・ジャパン

本社：東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー6F

事業内容：市場調査・コンサルティング

マネージング・ディレクター：佐々木 亨

カンタージャパンウェブサイト：www.kantar.jp