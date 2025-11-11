チップレットインターポーザーIP 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月04に「チップレットインターポーザーIP市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。チップレットインターポーザーIPに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
チップレットインターポーザーIP市場の概要
チップレットインターポーザーIP市場に関する当社の調査レポートによると、チップレットインターポーザーIP市場規模は 2035 年に約 41億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の チップレットインターポーザーIP市場規模は約 6.25億米ドルとなっています。チップレットインターポーザーIPに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 20.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、チップレットインターポーザーIPの市場シェア拡大は、AIにおける複雑さと帯域幅のニーズの拡大によるものです。AI、HPC、エッジコンピューティング、5G/6Gネットワークでは、機能ブロック間の相互接続において、より広い帯域幅、低レイテンシ、そして信頼性の高いものが求められています。モノリシックSoCは、ダイサイズ、歩留まり、熱問題、そしてコストといった理由から、拡張性が課題となっていますが、インターポーザーIPはこれらの要件を満たし、市場需要の拡大に貢献しています。チップレットインターコネクトを使用することで、合成L1-L2トラフィックとL2-メモリトラフィックのレイテンシをそれぞれ最大30%と60%削減できることが分かり、グローバル市場におけるその重要性を確固たるものにしています。
チップレットインターポーザーIPに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/chiplet-interposer-ip-market/590641796
チップレットインターポーザーIPの市場調査では、世界的な半導体サプライチェーンのレジリエンス（回復力）における戦略的転換により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。地政学的緊張と貿易制限により、高度に集中化したグローバル化された半導体サプライチェーンの脆弱性が露呈し、輸入依存度の低減への強い需要が生じています。例えば、2025年3月には、米国で制定されたCHIPSとScience法により、米国の半導体製造および関連部品に390億米ドルの補助金が配分されました。これは、この地域における半導体産業の発展を支援する上で大きな役割を果たす可能性があります。
しかし、今後数年間は熱管理の問題が市場の成長を阻害すると予想されています。チップレットは高密度であるため、発熱量が高く、チップレットベースのシステムでは熱管理が重要な課題となります。2.5Dまたは3Dシステムでは、インターポーザーが放熱と空気の流れを遮断します。不要な熱の蓄積は、性能低下、デバイスの信頼性低下、デバイス寿命の短縮につながる可能性があり、高出力システムにおけるチップレットアプリケーションのスケーリングにおける大きな障害となります。
