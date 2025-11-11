【北九州・小倉に初登場】NUWORKS株式会社がACCEA（アクセア）のFC店「アクセア小倉店」を11月11日オープン！

NUWORKS株式会社

「働き方をアップデートする」をミッションに、営業フリーランスやスタートアップ企業を支援するNUWORKS株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：三浦 亮、以下「当社」）は、全国約130店舗以上を展開するオンデマンド印刷・デザインサービス「ACCEA（アクセア）」のフランチャイズ店として、「アクセア小倉店」を2025年11月11日（火）に開設いたしましたので、お知らせいたします。

本店舗は、印刷・デザイン・コワーキングスペースを融合した地域型クリエイティブ拠点として、北九州・小倉エリアにおけるビジネス支援・創造活動支援を強化してまいります。

１．ACCEAとは

ACCEA（アクセア）とは全国約130店舗以上、海外店舗2店舗を展開するオンデマンド印刷・デザインサービス企業であります。スピードと品質を両立したサービスを法人・個人に提供し、コワーキングや貸会議室などの“新しい働き方支援”事業も展開しております。

ACCEAオフィシャルホームページ：https://www.accea.com/

２．出店の背景

北九州市・小倉エリアは、九州北部における商業・行政・教育の中心地であり、新幹線や高速道路など交通アクセスにも優れた「九州のビジネス交差点」として発展しています。

地域企業や学生、クリエイターなど、多様な「働く人」が集まるこのエリアにおいて、「思いついたアイデアをすぐ形にできる環境」への需要が高まっており、当社はこの課題に応えるべく出店を決定いたしました。

全国主要都市に展開するACCEAブランドとして、北九州・小倉エリアに初進出となります。

商業と交通の中心地・小倉北区にオープンした本店舗では、地域企業の販促支援や大学・学校関係者の印刷ニーズ、さらに個人クリエイターの作品制作まで幅広くサポートいたします。

３．ACCEAブランドと当社のシナジー

ACCEAはスピードと品質を両立したオンデマンド印刷サービスを全国で展開し、法人・個人のクリエイティブ業務を支援しています。

一方、当社は「働くをアップデートする」をミッションに掲げ、営業支援事業および“仕事付きオフィス”「NUWORKSオフィス」（秋葉原／心斎橋／小倉）を運営しております。

両社の強みを掛け合わせることで、地域に根ざした販促・ブランディング支援から学生・クリエイターとの共創までをワンストップで実現し、地域経済の活性化に寄与してまいります。

４．店舗情報

店舗名：アクセア小倉店（ACCEA小倉店）

所在地：〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14-3あるあるCity2号館3階

営業時間：平日 10:00～18:00

オープン日：2025年11月11日（火）

運営会社：NUWORKS株式会社

サービス内容：オンデマンド印刷、デザイン制作、パネル加工、コワーキングスペース ほか

５．今後の展開

NUWORKS株式会社では、今後も「地域に根ざした働き方支援」をテーマに、北九州・福岡エリアでのサービス拡充を計画しています。印刷・デザイン・空間の力で、企業や個人の創造活動を支えるインフラを築いてまいります。

６．本リリースに関する問い合わせ先

当社のコーポレートサイトの「お問い合わせ」より、お問い合わせください。

会社名：ＮＵＷＯＲＫＳ株式会社

住所：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 ダイヤゲート池袋5F

コーポレートサイト：https://www.nuworks.site/