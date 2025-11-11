卓上型ウォーターディスペンサー世界市場レポート：主要企業、ランキング、成長予測2025-2031
2025年11月11日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「卓上型ウォーターディスペンサー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、卓上型ウォーターディスペンサー市場における全体の市場規模、販売動向、価格推移、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界の卓上型ウォーターディスペンサー市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169662/desktop-water-dispenser
1.卓上型ウォーターディスペンサー製品紹介
卓上型ウォーターディスペンサーは、ボトル水や浄水を冷水・温水として供給する小型給水機です。デスクやカウンター上に設置可能なコンパクト設計で、家庭、オフィス、医療機関など幅広い環境に対応します。内部の加熱・冷却ユニットが安定した温度制御を行い、飲料や調理用の即時利用を実現します。タッチセンサー式操作、チャイルドロック、節電モードなど安全・省エネ機能を備えます。給水方式はボトル式と直結式の2タイプがあり、水質衛生を確保する抗菌タンクやUV殺菌システムを搭載したモデルもあります。軽量・省スペース性を生かし、快適な飲用環境を整える実用的な水供給ソリューションです。
2.卓上型ウォーターディスペンサー市場の成長見通し
本調査では、2031年に世界の卓上型ウォーターディスペンサー市場が約927百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.3%で進むと見込まれており、2024年の市場規模は約741百万米ドル、2025年には763百万米ドルに達する見通しです。
3.卓上型ウォーターディスペンサー市場区分
【製品別】Bottled Water Cooler、 Cooler Connected to the Mains
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Commercial、 Residential
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Zerica、 Avalon、 Angel Drinking Water Industrial Group、 Kaercher、 Mi、 Meiling、 AUX、 Primo、 Buydeem、 Little Luxury、 Waterlogic、 OASIS、 philips、 Blaupunkt GmbH、 Haier、 Litree、 Bolebao、 Qinyuan、 Westinghouse
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
4.【目次概要】
第1章：卓上型ウォーターディスペンサーの製品特徴や仕様を紹介し、世界市場の規模推移、売上高、販売数量、価格動向を包括的に分析します。さらに、市場成長を促進する要因や機会、業界が直面する課題やリスク、そして市場制約についても検討します。（2020年～2031年）
