【TGS 2025示唆】「ウィービング・メガゾーン モデル」、ナショナル・パビリオンの新たな教科書を記す。「支援」から「戦略的ビジネス」へ… 韓国館が提示したパラダイムシフト
「東京ゲームショウ2025」は閉幕したが、業界専門家の間では「韓国共同パビリオンの成功方程式」についての議論が今まさに始まっている。今回の韓国館の成果は、単なる興行的な成功を超え、今後のすべてのナショナル・パビリオンが進むべき方向性を示した「パラダイムシフト」として評価されているからだ。
その核心には、「ウィービング・メガゾーン モデル」と呼ぶべき、新たな成功の公式が存在する。
[過去のモデル：行政主導の「支援」]
これまで、ほとんどのナショナル・パビリオンは政府または公的機関の主導で運営されてきた。予算執行と「参加」そのものに意義が置かれることが多く、現地市場の特殊性や鋭いビジネス戦略が不在のまま、「文化交流」の場に留まるケースが多かった。
[新しいモデル：民間主導の「戦略」]
しかし、2025年の韓国館はこの枠組みを完全に打ち破った。株式会社ウィービング（Weaving Co., Ltd.）というB2Bマーケティングの専門企業と、メガゾーン（Megazone）というITインフラの専門企業が前面に立ったのだ。
このモデルの核心は以下の通りである。
1. 専門エージェンシー（ウィービング）によるB2B統括: キム・ジウン代表とソル・ジュヨン室長を筆頭とするウィービングチームは、9つの参加企業（アイアンメイズ、ハンビットソフトなど）を単なる「参加企業」ではなく、「クライアント」として扱った。彼らの「TGSにおけるROI（投資対効果）の最大化」を唯一の目標と定め、高度に専門化された「ビジネス・エージェント」としての役割を遂行した。
2. 技術パートナー（メガゾーン）によるインフラ確保: ゲームショウの本質は「体験」である。メガゾーンは、数万人が押し寄せる現場でも、9社のゲームが1秒の途切れもなく最高のコンディションでデモを行えるよう、完璧なクラウド環境と現場での技術サポートを保証した。
この二つの専門企業のシナジーは絶大だった。株式会社ウィービングが世界各地から「本物のバイヤー」をブースに引き寄せれば、メガゾーンはそのバイヤーの前で「完璧な製品」を披露できるよう保証した。これはバイヤーに最高の信頼を植え付けた。
一般来場者からの肯定的な反応（「説明をしっかり聞けた」「楽しかった」 - ユミ氏、アキラ氏）もまた、このような完璧な「バックエンド・オペレーション」があったからこそ可能な、巧みに企画された「パブリック・ディプロマシー（広報文化外交）」の成功であった。
TGS 2025 韓国館は、「ナショナル・パビリオンとはこうあるべきだ」という固定観念を破壊した。公的な支援を基盤としつつも、現場の実行は最も専門性を持つ民間企業が担い、戦略的にビジネス成果を創出するモデル。「旗を立てる」だけの時代は終わり、「収益を生み出す」戦略的ビジネスハブの時代が来たことを宣言した、TGS 2025における最大の「事件」であった。
配信元企業：株式会社ウィービング
