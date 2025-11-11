世界の家庭用スマートセーフ市場成長率：2031年までに5.1%に達する見込み
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「家庭用スマートセーフ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年11月11日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169657/household-security-safe
【レポート概要】
家庭用スマートセーフの世界市場規模は、2024年に605百万米ドルと推定され、2031年までに815百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は5.1%と見込まれています。
家庭用スマートセーフは、IoT技術を活用した電子制御式金庫であり、指紋認証・暗証番号・スマートフォン連携による多重セキュリティを備えます。従来の機械式ロックに比べ、アクセスログ管理、遠隔解錠制御、侵入検知アラームなど高度な安全機能を実装しています。防火・耐衝撃構造を持ち、現金、貴重品、書類、デジタルデバイスなどの安全保管に適します。スマートホームシステムとの連携により、不正操作を検出した際に通知を送信し、セキュリティ体制を強化します。電池駆動または外部電源式で運用でき、デザイン性にも優れ、家庭環境に調和する製品として普及が進んでいます。
1. 製品タイプ別市場分析：Cash Management Safes、 Gun Safes、 Media Safes、 Others
家庭用スマートセーフ市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Residence、 Office、 Other
各用途分野における家庭用スマートセーフの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Hupai、 Deli、 AIPU、 Verifi、 SentrySafe、 Yale、 The Space Safe、 Motorola、 iKeyp、 intimus、 TurboLock、 AMSEC Safes、 Liberty Safe、 Godrej & Boyce、 Gunnebo、 Kaba Group、 Access Security Products、 Cannon Safe、 SentrySafe、 Paragon、 Honeywell、 First Alert、 Gardall Safes、 Paritet-K、 Stack-On、 V-Line、 John Deere
家庭用スマートセーフ市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：家庭用スマートセーフ市場の概要と成長見通し
家庭用スマートセーフの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の家庭用スマートセーフ市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
家庭用スマートセーフを製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
発行日：2025年11月11日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169657/household-security-safe
【レポート概要】
家庭用スマートセーフの世界市場規模は、2024年に605百万米ドルと推定され、2031年までに815百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は5.1%と見込まれています。
家庭用スマートセーフは、IoT技術を活用した電子制御式金庫であり、指紋認証・暗証番号・スマートフォン連携による多重セキュリティを備えます。従来の機械式ロックに比べ、アクセスログ管理、遠隔解錠制御、侵入検知アラームなど高度な安全機能を実装しています。防火・耐衝撃構造を持ち、現金、貴重品、書類、デジタルデバイスなどの安全保管に適します。スマートホームシステムとの連携により、不正操作を検出した際に通知を送信し、セキュリティ体制を強化します。電池駆動または外部電源式で運用でき、デザイン性にも優れ、家庭環境に調和する製品として普及が進んでいます。
1. 製品タイプ別市場分析：Cash Management Safes、 Gun Safes、 Media Safes、 Others
家庭用スマートセーフ市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Residence、 Office、 Other
各用途分野における家庭用スマートセーフの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Hupai、 Deli、 AIPU、 Verifi、 SentrySafe、 Yale、 The Space Safe、 Motorola、 iKeyp、 intimus、 TurboLock、 AMSEC Safes、 Liberty Safe、 Godrej & Boyce、 Gunnebo、 Kaba Group、 Access Security Products、 Cannon Safe、 SentrySafe、 Paragon、 Honeywell、 First Alert、 Gardall Safes、 Paritet-K、 Stack-On、 V-Line、 John Deere
家庭用スマートセーフ市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：家庭用スマートセーフ市場の概要と成長見通し
家庭用スマートセーフの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の家庭用スマートセーフ市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
家庭用スマートセーフを製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）