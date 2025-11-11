インテリジェント多機能クッカー業界の市場動向：2031年には1221百万米ドル規模に成長
2025年11月11日に、QYResearch株式会社は「インテリジェント多機能クッカー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、インテリジェント多機能クッカーの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、インテリジェント多機能クッカーの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．インテリジェント多機能クッカー市場概況
2024年におけるインテリジェント多機能クッカーの世界市場規模は、780百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.7%で成長し、2031年までに1221百万米ドルに達すると予測されている。
インテリジェント多機能クッカーは、炊飯、煮込み、蒸し、焼きなど複数の調理機能を1台に集約した家庭用調理家電です。温度・圧力・時間制御をマイクロプロセッサが自動で最適化し、食材に応じた加熱調理を実現します。IH加熱方式や高圧調理モードを備え、栄養素を保持しながら調理時間を短縮します。スマートフォンアプリ連携によるレシピ設定や遠隔操作も可能で、家庭内の調理効率を大幅に向上させます。内釜にはフッ素コーティングや多層構造を採用し、焦げ付き防止と均一加熱を確保します。健康志向・時短志向の高まりにより、AI調理アルゴリズムを搭載した次世代モデルが拡大しています。
２．インテリジェント多機能クッカーの市場区分
インテリジェント多機能クッカーの世界の主要企業：Tatung、 Smartech、 Khind、 Nakada、 Clikon、 Ropot、 Drew&Cole、 Tefal、 CHEF IQ、 SharkNinja、 Midea、 Philips、 Panasonic、 ?Toshiba、 ?Cuckoo、 Instant、 SUPOR、 Joyoung、 Royalstar、 Haier、 Xiaomi
上記の企業情報には、インテリジェント多機能クッカーの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
インテリジェント多機能クッカー市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Pressure Cooker、 Wok、 Cooking Pot、 Others
用途別：Household、 Commercial
また、地域別にインテリジェント多機能クッカー市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169643/intelligent-multi-function-cooker
【総目録】
第1章：インテリジェント多機能クッカーの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
