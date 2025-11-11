定番からトレンドまで、大人らしくも華やかに　新成人へ贈るORIHICAの成人式コーディネート

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』では、新たな門出を迎える新成人の皆さまに向け、成人式のコーディネート提案を強化いたします。定番のスーツスタイルに加え、人気のブラウンスーツでコーディネートしたスタイリングを新しいトレンドの提案として打ち出し、大人らしくも華やかで、一人ひとりの個性を際立たせるスタイルをお楽しみいただけます。また、特集ページ（ https://www.orihica.com/seijin-fair )と連動した冊子を全店にて配布しております。掲載商品はORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売しております。

■トレンドのダークカラーは継続、カラーや小物で「自分らしさ」を表現

成人式の装いが多様化する昨今、ORIHICAは新成人の皆さまの「特別な一日」を華やかに彩り、トレンドを意識したスタイリングをご提案いたします。定番のベスト付きスリーピーススーツはネイビーやブラックを基調としながら、シャツやネクタイにワインやグレーといったトレンドのダークカラーを取り入れ、洗練された印象を与えます。また、今年一押しのアイテムとしては、ビジネスシーンでも人気の新色ブラウンスーツがおすすめ。シャツまで同系色で統一することでネクタイがアクセントとなり、大人らしく華やかなワンランクアップの装いになります。ブラックスーツにライトグレーベストの定番コーディネートには同系色のストライプ柄ネクタイを合わせ、大人の雰囲気が漂うシックでスタイリッシュな着こなしを演出いたします。

おすすめスタイリングや着こなしポイントなどの詳しい情報は、ORIHICAの特集ページにてご覧いただけます。ORIHICAは、新成人の皆さまの一生に一度の大切な門出をサポートいたします。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1115-adda2d08e7efe6cadad3e9b69c1d0439.pdf