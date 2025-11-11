国内最大級のフィッシングショー「釣りフェス 2026 in Yokohama」チケプラにて入場券の電子チケット販売中！

株式会社チケットプラス

電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」を運営する株式会社チケットプラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 元）は、2026年1月16日（金） ～ 1月18日（日）パシフィコ横浜 展示ホールで開催される「釣りフェス 2026 in Yokohama」の入場券の電子チケットを販売しております。

節目の30回目を迎える『釣りフェス2026 in Yokohama』では、来場者そして出展社の皆様の満足度を最優先し、釣りを楽しむ全ての人々のために新しい価値との出会いの場を創出し、釣りの未来を切り拓く国内最大規模の「釣りの祭典」を目指します。今回は、過去最多260社が出展し、これまで以上に多様で奥深い釣りの世界を体感していただけます。

参加出展社の皆様から高い評価をいただいている「釣種別スタジアム」や金曜日のプレビュータイムから入場ができ、3日間来場可能な「ゴールドチケット」、マニアックなアイテムが入手可能な「釣りフェス限定品販売」など、釣りファン向けの人気企画を今年も継続。初登場ながら大きな話題を呼んだ「釣りフェス神社」は、魅力度を増して登場します。さらに、初心者やスキルアップをしたい方向けの「釣りの学校」、子供たちに人気の「マス釣り体験」、ここでしか味わうことができないオリジナルメニューを提供する「釣りめしスタジアム」など、家族みんなで楽しめるコンテンツも充実しています。

本イベントのチケットは、電子チケット「チケプラアプリ」にて発券いたします。

チケットの申込みから受け取り、当日のご入場まで、お持ちのスマホ1台で、簡単に手続きが可能です。電子チケットは購入したお客様のスマートフォンに表示するので、24時間いつでもどこでも受け取れ、チケット忘れや紛失の心配もありません。

入場時には、画面にポンとスタンプを押すだけ、スムーズに入場ができて記念にもなる嬉しいチケットとなっております。

また、金曜日のプレビュータイムからの入場可能に加え、会期中3日間有効・さらには釣りフェス限定品もいち早く購入可能で大人気の「ゴールドチケット」も数量限定で販売。

「土・日曜日 ペアチケット」はチケプラ電子チケットのみの取り扱いです！

＜イベント詳細＞

釣りフェス 2026 in Yokohama

＜会期＞

・2026年1月16日（金）

9：00～12：00 プレビュータイム（釣用品関係者・メディア・ゴールドチケット購入者のみ入場可能）

12：00～17：00 一般公開

・2026年1月17日（土）

9：00～17：00 一般公開

・2026年1月18日（日）

9：00～17：00 一般公開

＜入場料金＞

■ゴールドチケット：前売6,000円 ※数量限定

※プレビュータイムから入場可能（釣りフェス限定品をひと足早く購入可能）

※専用入口を設置します。

※専用ラウンジの利用 （会期中3日間利用可能）

※16日（金）、17日（土）、18日（日）の9:00～17:00 3日間とも入場可能

■フライデーチケット：前売 1,400 円／当日 1,600 円

※プレビュータイムは釣用品関係者・メディア・ゴールドチケット購入者のみ入場可能

※一般公開：16日（金）12:00～17:00

■土・日曜日 通常チケット：前売 1,800 円／当日 2,000 円

※17日（土）、18日（日）の9:00～17:00 どちらか1日のみ有効

■土・日曜日 ペアチケット：前売 3,400 円／当日 3,800 円

※17日（土）、18日（日）の9:00～17:00 どちらか1日のみ有効

■高校生以下、75歳以上、障がい者とその介護者1名は入場無料

※入場無料の対象者は事前登録不要、会場で身分証明書提示が必要です。

※なお、16日（金）は一般公開12:00～から入場となります。

※料金はすべて税込

＜販売期間＞

2025年11月1日（土）10:00 ～当日（フライデーチケット、土・日曜日チケットのみ）まで販売

＜入場券のお申し込みはこちら＞

https://tixplus.jp/feature/tsurifest2026/

「釣りフェス 2026 in Yokohama」公式サイト

https://www.tsurifest.com/

■株式会社チケットプラスについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、50万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるチケットプラス独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 ： 株式会社チケットプラス

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。