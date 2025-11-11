温泉道場が学生向けに “地域を沸かす” 仕事の体験機会を提供する「オープンカンパニー」を2026年1月31日（土）に秩父湯元 武甲温泉で開催します

株式会社ONDOホールディングス


株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）は、学生向け体験プログラム「温泉道場オープンカンパニー」を、2026年1月31日（土）に秩父湯元 武甲温泉（埼玉県横瀬町）にて開催します。



温泉道場は、「おふろから文化を発信する」という企業理念のもと埼玉県を中心に「おふろcafe(R)」ブランドをはじめとする温浴施設や、リゾート施設の開発・運営などを行う会社です。本プログラムは、採用選考を目的としたインターンシップではなく、温泉道場のカルチャーや「地域を沸かす」仕事の本質を体験する1日です。地域の温泉施設というリアルな現場を舞台に、実際の店舗課題に向き合い、地域・お客さま・企業、それぞれの関係性を自らの目で捉え、チームで課題解決を考えるプロセスを通して、「仕事とは何か」「地域とどう関わるか」を深く考えることを目的としています。




＜温泉道場オープンカンパニー＞


開催場所：秩父湯元 武甲温泉（埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4628-3）


日時：2026年1月31日（土）　10:00～18:30


対象：大学生・専門学生（学年・学部不問）


参加人数：最大15名


参加費：無料（交通費・昼食代は自己負担） ※横瀬駅からの無料送迎あり


注意事項：本プログラムは採用選考とは一切関係ありません。学業支援・キャリア教育を目的とした「オープンカンパニー」として実施します。



1日の流れ：


09:30　横瀬駅集合


　　　　送迎車により武甲温泉へ


10:00　オープニング・会社説明


10:30　店舗紹介・支配人より課題共有


11:00　ルール・前提共有（課題の意図、発表ルール）


11:10　店舗ツアー（現場視察、顧客体験観察）


11:40　シンキングタイム１.（チームで課題整理)


12:30　昼食（各自購入または館内食堂利用）


14:00　フィードバック１.


14:30　シンキングタイム２.（改善・提案まとめ）


16:30　最終発表＆フィードバック２.


17:30　懇親会（任意参加）


18:30　送迎車により横瀬駅へ


19:00　横瀬駅解散



※内容は変更になる場合があります










■株式会社温泉道場


2011年3月創業。埼玉県を中心に「おふろcafe(R)」ブランドをはじめとする温浴施設や、リゾート施設の運営やコンサルティング、地域事業投資再生支援を行う。「おふろから文化を発信する／地域を沸かす」の企業理念の下、業界での新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。


https://ondoholdings.com/



株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。
https://ondoholdings.com/