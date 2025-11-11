温泉道場が学生向けに “地域を沸かす” 仕事の体験機会を提供する「オープンカンパニー」を2026年1月31日（土）に秩父湯元 武甲温泉で開催します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）は、学生向け体験プログラム「温泉道場オープンカンパニー」を、2026年1月31日（土）に秩父湯元 武甲温泉（埼玉県横瀬町）にて開催します。

温泉道場は、「おふろから文化を発信する」という企業理念のもと埼玉県を中心に「おふろcafe(R)」ブランドをはじめとする温浴施設や、リゾート施設の開発・運営などを行う会社です。本プログラムは、採用選考を目的としたインターンシップではなく、温泉道場のカルチャーや「地域を沸かす」仕事の本質を体験する1日です。地域の温泉施設というリアルな現場を舞台に、実際の店舗課題に向き合い、地域・お客さま・企業、それぞれの関係性を自らの目で捉え、チームで課題解決を考えるプロセスを通して、「仕事とは何か」「地域とどう関わるか」を深く考えることを目的としています。

＜温泉道場オープンカンパニー＞

開催場所：秩父湯元 武甲温泉（埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4628-3）

日時：2026年1月31日（土） 10:00～18:30

対象：大学生・専門学生（学年・学部不問）

参加人数：最大15名

参加費：無料（交通費・昼食代は自己負担） ※横瀬駅からの無料送迎あり

注意事項：本プログラムは採用選考とは一切関係ありません。学業支援・キャリア教育を目的とした「オープンカンパニー」として実施します。

1日の流れ：

09:30 横瀬駅集合

送迎車により武甲温泉へ

10:00 オープニング・会社説明

10:30 店舗紹介・支配人より課題共有

11:00 ルール・前提共有（課題の意図、発表ルール）

11:10 店舗ツアー（現場視察、顧客体験観察）

11:40 シンキングタイム１.（チームで課題整理)

12:30 昼食（各自購入または館内食堂利用）

14:00 フィードバック１.

14:30 シンキングタイム２.（改善・提案まとめ）

16:30 最終発表＆フィードバック２.

17:30 懇親会（任意参加）

18:30 送迎車により横瀬駅へ

19:00 横瀬駅解散

※内容は変更になる場合があります

■株式会社温泉道場

2011年3月創業。埼玉県を中心に「おふろcafe(R)」ブランドをはじめとする温浴施設や、リゾート施設の運営やコンサルティング、地域事業投資再生支援を行う。「おふろから文化を発信する／地域を沸かす」の企業理念の下、業界での新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

