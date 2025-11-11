Qorvo、広帯域・高効率のパワーアンプでSub-1GHz RF設計を簡素化

Qorvo Japan 有限会社

コネクティビティおよび電力ソリューションの世界的リーダーである Qorvo(https://www.qorvo.com/)(R)（Nasdaq: QRVO） は、100～1000MHzの広帯域をカバーし、業界最高クラスの効率を実現する小型RFパワーアンプ 「QPA9510(https://www.qorvo.com/products/p/QPA9510)」 を発表しました。

携帯型および長距離ワイヤレス通信に対する需要は、公共安全用無線、スマートメータリング、RFIDロジスティクス、テレマティクスなど多様な市場で拡大しています。設計者は、地域ごとに異なる複数のバンドへの対応、バッテリー寿命の延長、小型化といった課題に直面しています。QPA9510は、高効率かつフラットなゲイン性能、さらに製品群間で再利用可能なピン互換設計により、こうした課題を解決します。

QPA9510の主な特長：

- +36 dBmの出力電力と34 dBのゲインにより、省スペースシステムでも優れたリンクバジェット（電力収支）を確保- 55％の効率で、バッテリー駆動の無線機やIoTデバイスの動作時間を延長- 70 dBを超えるオンチップ・アナログ・ゲイン制御により、システムのキャリブレーションやチューニングを簡素化- ハンドヘルド機器や組込み用途に適し、優れた熱性能を備えた3×3 mm QFNパッケージ

Qorvoのワイヤレスインフラ事業部ディレクターを務めるDebbie Gibsonは、次のように述べています。「QPA9510は単なる新しいRFアンプではありません。Sub-1GHz設計者が直面するシステムレベルの課題を解決する製品です。お客様はこの1つのコンパクトなパワーアンプで、より多くのバンドをカバーし、デバイス寿命を延ばし、基板設計のやり直しを減らすことができます」

Qorvoの低雑音アンプ（LNA）、デジタルステップアッテネータ（DSA）、RFスイッチと組み合わせることで、QPA9510は線形通信システムにおける高効率な送受信チェーン向けのRFフロントエンドソリューションを実現します。

QPA9510 および評価ボードは、Qorvoの正規販売ネットワークおよび Qorvo.com にてすでに入手可能です。

