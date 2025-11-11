世界遺産・富岡製糸場を支えた“片倉の系譜”が「SILK THE RICH」に出資

株式会社THE RICH

～「いいなっ」の瞬間を創ろう。～をビジョンに掲げ、シルクの魅力を発信する製品「SILK THE RICH」の販売を行う株式会社THE RICH(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO/founder 三浦裕太、以下当社)は、この度、152年の歴史を紡ぎ、日本のシルク産業を世界に轟かせてきた片倉財閥の流れを汲む片倉興産株式会社より出資を受けたことをお知らせいたします。

片倉財閥は、1873年の創業以来、日本の近代化を支えた製糸業の草分けとして、ユネスコ世界遺産「富岡製糸場」の運営を48年間にわたり担い、世界に向けて「日本シルク」の名声を確立させた存在です。

本出資は、同企業の152年の歴史において初めてとなる現代の美容・ライフスタイル産業への参画であり、「SILK THE RICH」が「日本シルク」の伝統を現代に紡ぐブランドとして公式に認められたことを意味しています。

■唯一無二のシルクの価値を、日常へ

シルクは古来より王侯貴族に愛され、文明を越えて「究極の贅沢」を象徴してきました。

そして今日、私たち「SILK THE RICH」は問いかけます。

「本当に”最高のもの”とは何か？」

それは、限られた人だけが享受する特権ではなく、日々の暮らしの中で誰もが触れ、感じ、心を満たされる”普遍的な価値”であるべきだと。

人間の髪・頭皮・皮膚と同じ18種類のアミノ酸から成るタンパク質で構成された、地球上で唯一の素材──それがシルクです。私たちは、その真の価値を「特別なものから、日常の最高体験」へと再定義します。

■片倉興産株式会社 取締役社長 片倉兼太郎信政氏 コメント

「片倉は、明治期より日本のシルク産業と共に歩み、152年にわたってその価値を守り育んでまいりました。

この度、株式会社THE RICH様とご一緒できることは、歴史と革新が交差する新たな挑戦の一歩であると考えております。

日本が誇るシルクを現代のライフスタイルへと昇華させ、世界の皆様にその魅力をお届けできることを心より楽しみにしております。」

■株式会社THE RICH 代表取締役CEO 三浦裕太 コメント

「片倉興産株式会社様のご出資は、152年の歴史と現代の革新が交差した、まさに奇跡的な出来事だと感じています。

富岡製糸場をはじめ、日本の近代化を支えたシルクの系譜。その歴史と誇りを受け継ぐ名門から託されたこの信頼は、SILK THE RICHが”日本を代表するシルクブランド”として歩みだしたことを世界に示す歴史的な承認だと受け止めています。

私たちは今、”伝統と革新”という時代を越えた物語を背負いました。本物だけが持つ普遍的な価値を未来へ繋ぎ、日常に寄りそう新しいラグジュアリーを、ここ日本から世界へ届けてまいります。

この奇跡の瞬間を礎に、SILK THE RICHは、誠実に、丁寧に、歴史を紡いでまいります。」



■片倉興産株式会社について

社名：片倉興産株式会社

本社：長野県諏訪市湖岸通り四丁目1-43

代表者：取締役社長 片倉兼太郎信政

URL： https://katakurakosan.com/

かたくらシルクホテル：https://katakura-silkhotel.co.jp/

■THE RICHについて

社名：株式会社THE RICH

本社：東京都渋谷区恵比寿西一丁目15番6号

代表者：代表取締役社長兼CEO/founder 三浦 裕太

URL：https://about.silktherich.com/company

製品について：https://about.silktherich.com/

https://youtu.be/Vt6-EKEix0U?si=6FLyNBZuNQyNgT8y



