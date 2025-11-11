【ウェビナー開催】今こそ知りたい！倉庫運用管理システム(WES)のノウハウをお教えします！！
株式会社ブライセン （本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） は11月25日(火)15 時より倉庫運用管理システム(WES)のノウハウに関するウェビナーを実施します。
物流・倉庫業界は今、大きな転換点を迎えています。
人手不足や労働コストの上昇が続くなかで、従来の人海戦術だけでは様々な現場の要求に応えることが難しくなり、ロボットや自動化への投資が加速しています。
さらにパンデミックやサプライチェーンの混乱により、業務の柔軟性とレジリエンスが一層重要視されるようになりました。
そこで注目されているのが、倉庫運用管理システム（WES: Warehouse Execution System）です。WESはWMSとWCS・RCSの間に位置するソフトウェアで、倉庫全体の「頭脳」として人・ロボット・設備の動きをリアルタイムに調整します。
今回のウェビナーでは、実際の導入事例やWESが提供する価値を分かりやすく解説します。
ご興味お持ちの方は是非事前登録の上、ご視聴ください。
※同業他社の方はお断りさせていただくことがございます。
あらかじめご承知おきください。
【ご登録はこちらから！！】
https://dmt2.canon.jp/l/71212/2025-09-25/cwh699
■ウェビナータイトル：
今こそ知りたい！倉庫運用管理システム(WES)のノウハウをお教えします！！
■開催日時：2025年11月25日（火）15:00～15:45
・どのような場面で活用されているのか
・自社の現場に本当に必要なのか
・導入はどのように進めればよいのか
・既存のシステムとの関係はどうなるのか
11月21日までに以下登録フォームよりご登録くださいませ。
ご登録いただいたメールアドレス宛に、ご視聴用URLをお送りいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ブライセン
DX・xTECH営業部 COOOLaWES担当
住所: 〒104-0044 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー 30階
TEL: 03-6264-7222
E-Mail: wes-sales@brycen.co.jp
HP: https://www.brycen.co.jp/
COOOLa WESサービスページ： COOOLa WES｜ロボット導入からWMSまでフルサポート