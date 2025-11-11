²áµîÎß·×1·ï¤À¤Ã¤¿¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥ÈºÎÍÑ¤¬Ã±·î38·ï¤Ø¡¡ÆÁÅç¸©Æâ¤Î±ÄÇÀ»ö¶È¼Ô¤Ç¡ÖÆÁÅç¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î³èÍÑ¿Ê¤à
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒMatchbox Technologies¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ÍÎ¾´¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤¬ÆÁÅç¸©¡Ê¸©ÃÎ»ö¡§¸åÆ£ÅÄÀµ½ã¡Ë¤ÈÏ¢·È¡¦¶¨Æ¯¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÆÁÅç¸©Ï¢·È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖÆÁÅç¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢ËÜÇ¯8·î1Æü(¶â)¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬ºÇ¤â¿ÊÄ½¤·¸²Ãø¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ®²Ì¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹¥»öÎã¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë°û¿©¶È¤ä¾®Çä¶È¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Åö½é¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆÁÅç¸©¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò¹¤¯¶¦Í¤·¡¢¸©ÆâÁ´°è¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ²ò¾Ã¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¸©Æâ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ä¸©´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë¸þ¤±¡ÖÆÁÅç¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¸©¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¶È¼ï¤ò¸ÂÄê¤·¤¿ÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÆÁÅç¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§https://matchbox.jp/tokushima/top
¢£ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ÝÂêーÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Î¹âÎð²½¤ÈÈËË»´ü¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ
¡¡Á´¹ñ¤ÎÇÀ¶È¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤È¹âÎð²½¤¬Ç¯¡¹¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï 69.2ºÐ¤Ç¡¢65ºÐ°Ê¾å¤¬Á´ÂÎ¤Î70¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Î¿·µ¬½¢ÇÀ¼Ô¤ÏÇ¯´ÖÌó1.5Ëü¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¤Ï«Æ¯ÎÏ¤Î¶¡µë¤Ï½Ì¾®·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡¢²Ì¼ù¤äÌîºÚ¤Î¼ý³Ï´ü¤Ê¤ÉÈËË»´ü¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÃ»´üÏ«Æ¯ÎÏ¤Ï³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïºî¶È¤¬¿Í¼êÉÔÂ¤Î¤¿¤áÃÙ±ä¤·¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÎÉÊ¼ÁÄã²¼¤ä¼ý³ÏÎÌ¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±ー¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÏÁ´¹ñ¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ÀÆð¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ³ÎÊÝ¤Î¼êÃÊ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ½ÐÅµ¡§ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡ØÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ ¿©ÎÁ¡¦ÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼Çò½ñ¡ÙÂè3Àá¡ÖÃ´¤¤¼ê¤Î°éÀ®¡¦³ÎÊÝ¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÇÀ¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÇÀ¶ÈÀ¸»º³èÆ°¡×
¢£ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯³èÍÑ¤Î¹¤¬¤ê¤È¡ÖÆÁÅç¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î³èÍÑ
¡ÖÆÁÅç¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸©Æâ³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ÈÃÏ¸µ´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤Ê½¢Ï«µ¡²ñÂ¥¿Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÈÆÁÅç¸©¤¬Ï¢·È¡¦¶¨Æ¯¤·¤ÆËÜÇ¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤Î½¢Ï«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊý¤ä¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³èÌö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÁÅç¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢1Æü¡¦¿ô»þ´ÖÃ±°Ì¤«¤é½ÀÆð¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤«¤é¼ê·Ú¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤äÌ¤·Ð¸³¼Ô¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬ÇÀ¶È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÀ¶È¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃ»´üÏ«Æ¯ÎÏ¤ò½ÀÆð¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ý³Ï´ü¤Ê¤É¤ÎÈËË»´ü¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤Ë¤â¿×Â®¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÏÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö½¢ÇÀ¼Ô¤Î¹âÎð²½¡×¤È¡ÖÈËË»´ü¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê²ò·è¤ÎÍÎÏ¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ä¸½¾ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿½ÀÆð¤Ê¸ÛÍÑ¡¦½¢ÇÀ¤Î¤«¤¿¤Á¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÃ´¤¤¼ê¤Î³ÎÊÝ¤äÄêÃå¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñÅª¤Ë¤ß¤Æ¤â¡¢ÇÀ¶È»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³èÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÙ»³¸©¤Î¡ÖÉÙ»³¤¢¤°¤ê¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤«¤é¤Î»Í¤«·î¤Î¼Â¾Ú´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¸©Æâ¤ÎÇÀ¶È»ö¶È¼Ô¤ÎÌó15¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë116¼Ò¤¬ÅÐÏ¿¤·¡¢¹ç·×220·ï°Ê¾å¤ÎºÎÍÑ¤È1,140»þ´Ö¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ãÇ¯ÁØ¤äÇÀ¶ÈÌ¤·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¤¯»²²Ã¤·¡¢61Ì¾¤Î¥ê¥Ôー¥È½¢ÇÀ¼Ô¤ÎÄêÃå¤Ê¤É¤ÎÀ®²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÏÉÙ»³¸©¤ÎÀµ¼°»ö¶È¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤ÇÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë³èÍÑÀ®²ÌーÆÁÅç¸©°¤Æî»Ô¡ÖÀ¶Î®¥Õ¥¡ー¥à¡×ÍÍ¤Î³èÍÑ»öÎã
¡ÖÆÁÅç¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò³èÍÑÃæ¤ÎÀ¶Î®¥Õ¥¡ー¥àÍÍ¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©°¤Æî»Ô¤ÇÌó16¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ò´ÉÍý¤·¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÇÀË¡¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÇÀÌô¡¦²½³ØÈîÎÁ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤ªÊÆ¤ä¾®¾¾ºÚ¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶Î®¥Õ¥¡ー¥àÍÍ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÇÀ²ÈÆÃÍ¤ÎÈËË»´ü¤Ç¤¢¤ëÅÄ¿¢¤¨¡¦°ð´¢¤ê»þ´ü¤Ë°ìµ¤¤Ë¿Í¼ê¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡ÖÈËË»´ü¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«ÎÏ¤Ç¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¸©¤ÎÏ¢·È»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Î½¼¼Â¤Ø¤Î°Â¿´´¶¤¬¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ê¡ÖÆÁÅç¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÃ±È¯¤Ç½ÀÆð¤ËÆ¯¤¤¿¤¤ÃÏ°è¤Î¿Íºà¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿ÍÑÊýË¡¤È³èÍÑ¼ÂÀÓ
¡¡À¶Î®¥Õ¥¡ー¥àÍÍ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤ËÁð´¢¤ê¤ä¼ý³Ïµ¡¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î°ð´¢¤êºî¶È¤òµá¿¦¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«°ì¤«·î¤Û¤É¤Ç¡¢¡ÖÆÁÅç¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ø¤Îµá¿Í·ÇºÜ·ï¿ô¤Ï53·ï¡¢±þÊç·ï¿ô¤Ï59·ï¡¢¤¦¤ÁºÎÍÑ·ï¿ô¤Ï38·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê8·îËö»þÅÀ¡Ë¡£Â¿¤¯¤Î±þÊç¼Ô¤ÏÇÀ¶ÈÌ¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áð´¢¤êµ¡¤ä¥È¥é¥¯¥¿ー¤Î°·¤¤¤òÃ»»þ´Ö¤Ç½¬ÆÀ¤·¡¢Â¨¤ËÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¶Î®¥Õ¥¡ー¥àÍÍ¤¬¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¾ÍèÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿É¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Ôー¥È¶ÐÌ³¤ÈÄêÃå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥Õ¥½ー¥·¥ó¥°¤Î³èÍÑ
¡¡À¶Î®¥Õ¥¡ー¥àÍÍ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Îµ¡Ç½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥½ー¥·¥ó¥°µ¡Ç½¡Ê¢¨2¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐÏ¿¤·¤¿¡Ö¼«¼Ò¥á¥ó¥Ðー¡Ê¢¨3¡Ë¡×¤Ë¸þ¤±¤Æµá¿Í¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¡Ö¼«¼Ò¥á¥ó¥Ðー¡×ÅÐÏ¿¿ô¤Ï7Ì¾¤Ç¡¢µá¿¦¼Ô¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢°ÍÍê¶ÈÌ³¤ÎÄ´À°¤ä¡¢µá¿¦¼Ô¤ÎÅ¬À¤Ë±þ¤¸¤¿ÇÛÃÖ¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÀ¶È·Ð¸³¤Î¤¢¤ëµá¿¦¼Ô¤«¤éµ¡³£À°È÷¤ÎÃÎ¼±¤ò¶µ¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤ä·Ð¸³ÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ³Æþ»þÅÀ¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Êç½¸³«»Ï¤ÎÅöÆü¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¡Ê35ºÐ°Ê²¼¡Ë¤«¤é¤Î±þÊç¤¬75¡ó°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢¹âÇ¯ÎðÁØ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦À¶Î®¥Õ¥¡ー¥àÍÍ¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤¹»ÖË¾¼ÔÁØ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«¼Ò¥á¥ó¥Ðー¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢µá¿Í·ÇºÜ¤«¤éºÎÍÑ¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥É¤â¸þ¾å¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿Ï«Æ¯ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¾®¾¾ºÚ¤Î¼ý³Ï¤Ê¤É½÷À¤â³èÌö¤·¤ä¤¹¤¤·Úºî¶ÈÅù¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ç¤â³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ¥»¥ë¥Õ¥½ー¥·¥ó¥°µ¡Ç½¡§»ö¶È¼Ô¤¬¼«¼ÒÆÈ¼«¤Î¿Íºà¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢²áµî¤Î½¢¶È·Ð¸³¼Ô¤äÅÐÏ¿À©¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢Âà¿¦¼Ô¡ÊOB¡¦OG¡ËÅù¤òÅÐÏ¿¤·¡¢Ä¾ÀÜµá¿Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß
¢¨3 ¼«¼Ò¥á¥ó¥Ðー¡§¼«¼ÒÀìÍÑ¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¥á¥ó¥ÐーÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëµá¿¦¼Ô
ÆÁÅç¸©°¤Æî»Ô»º¶ÈÉô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÆÁÅç¸©Ï¢·È¤Î¡ÖÆÁÅç¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¡¢°¤Æî»Ô¤ÎÀ¶Î®¥Õ¥¡ー¥àÍÍ¤ÇÇÀ¶È¤Î¸ÛÍÑ³ÎÊÝ¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤òÇÀ¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°û¿©¶È¡¢¾®Çä¶È¤Ê¤É¡¢Â¾¶È¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¶¦ÄÌ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¸ÛÍÑ³ÎÊÝ¤ÎÌäÂê²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡À¶Î®¥Õ¥¡ー¥àÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÀè¿ÊÅª¤ÊÀ®²Ì¡¦»öÎã¤òÆÁÅç¸©Æâ¤Ë¹¤²¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÇÀ¶È»ö¶È¼Ô¤Ë¡ÖÆÁÅç¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸©ÆâÁ´°è¤ÎÇÀ¶È¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ÀÆð¤Ê¿Íºà³ÎÊÝ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢À¸»º¼Ô¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÇÀÎÓ¿å»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ù³èÍÑ¥»¥ß¥Êー¡×¤¬²¼µÍ×ÎÎ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§ ÎáÏÂ7Ç¯11·î20Æü¡¡13»þ30Ê¬～15»þ30Ê¬¡Ê¼õÉÕ³«»Ï 13»þ～¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÆÁÅç¥°¥é¥ó¥ô¥£¥ê¥ª¥Û¥Æ¥ë¡ÊÆÁÅç»ÔËüÂåÄ®3ÃúÌÜ5ÈÖÃÏ£±¹æ¡Ë
ÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§
¡¡¡¦¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤Ç¿Í¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë»þ¤ÎÎ±°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¡°©ºä ¾Í»Ò »á
¡¡¡¦ÆÁÅç¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡³ô¼°²ñ¼ÒMatchbox Technologies¡¡´Ý»³ ÎµÌð
¡¡¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î³èÍÑ»öÎã¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒMatchbox Technologies¡¡À¶¿å ºé´õ
¡¡¡¦ÇÀ¶È»ö¶È¼Ô¤Î³èÍÑ»öÎãÈ¯É½¡¡¡¡À¶Î®¥Õ¥¡ー¥à¡¡ÂçÖÖ ¤Ò¤È¤ß »á
¡¡¡¦¼Áµ¿±þÅú
¼çºÅ¡§ÆÁÅç¸© ÇÀÎÓ¿å»ºÉô ·Ð±Ä¿ä¿Ê²Ý
¿½¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡§ÆÁÅç¸©ÇÀÎÓ¿å»ºÉôÇÀÎÓ¿å»ºÁí¹çµ»½Ñ»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー ·Ð±Ä¿ä¿Ê²Ý ÌÚÂ¼¡¦ßÀ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÅÏÃ¡§088-621-2422¡¡E-mail¡§keieisuishinka@pref.tokushima.lg.jp
ÆÁÅç¸©À¸³è´Ä¶ÉôÏ«Æ¯¸ÛÍÑÀ¯ºö²Ý¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡£¸·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖÆÁÅç¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¡¢°¤Æî»Ô¤Ç¤Î¡ØÊÆ¤Î¼ý³Ï¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢ÃÏ°è¤Î´ð´´»º¶È¤ÎºÇÈËË»´ü¤ËÁáÂ®Â¿¤¯¤ÎºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤³¤Î°¤Æî»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò¡¢¸©ÆâÂ¾ÃÏ°è¤äÇÀ¶È°Ê³°¤Ø¤Î¶È¼ï¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë²£Å¸³«¤·¡¢¸©Á´ÂÎ¤Ç¤Î³èÍÑ³ÈÂç¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬½ÀÆð¤ËÆ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤·¡¢ÃÏÊý¤Î¿Íºà²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å
¡Ömatchbox¡Ê¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î´ÉÍýÆâÀ½²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥»¥ë¥Õ¥½ー¥·¥ó¥°(R)︎·¿¤ÎHR¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¸½Ìò½¾¶È°÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡ÊÂà¿¦¼Ô¡Ë¤äÅÐÏ¿À©¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢°ìÅÙ¸ÛÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥«ー¤Ê¤É¤ò¡¢´ë¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤Ë¥á¥ó¥ÐーÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼ÒÆÈ¼«¤Î¿Íºà¥×ー¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ºÎÍÑ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÎÍÑ¤«¤éµëÍ¿Ï«Ì³¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÊÃ±¤Ë°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£»ö¶È½êÂ¦¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Íºà¤òÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢µá¿¦¼ÔÂ¦¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤·¤ÆµÙ¶È¼êÅö¤Î»Ùµë¤ä´ë¶È¤Ø¤ÎÍ¿¿®Ä´ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢´ë¶ÈÂ¦¤ÈÆ¯¤¼ê¤ÎÁÐÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥§¥¢¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢´ë¶È¤ÈÆ¯¤¼ê¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬½ÀÆð¤ËÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://business.matchbox.jp
¡ÖMatchbox Technologies¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸ÛÍÑ¼ç¤â½¾¶È°÷¤âÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ë¥»¥«¥¤¡×¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¡¢¡Ö´ë¶È¤Î½ÀÆð¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÊú¤¨¤ë¿Íºà²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤«¤é¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬´ÊÃ±¤ËÆÈ¼«¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢1ÆüÃ±°Ì¡¦¿ô»þ´Ö¤Ç¤Î½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥·¥¹¥Æ¥à¡Ömatchbox¡×¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë10,846¤Î»ö¶È½ê¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·³ã¸©¤äÂçºåÉÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë9ÉÜ¸©58»ÔÄ®Â¼¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»ñËÜÎÏ¤Îº¹¤Ë¤è¤ë¶¥Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¡×¤ËÃíÎÏ¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÃÎºâÀïÎ¬¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ª¤è¤Ó¥»¥ë¥Õ¥½ー¥·¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤ò¹ñÆâ³°¤Ë40·ï°Ê¾å½Ð´ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðËÜÆÃµö¤ò´Þ¤à16·ï¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£Matchbox Technologies¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î½ÀÆðÀ¤È¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Íºà¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹½ÃÛ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤È¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½å¼é¤·¤¿°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥Úー¥¸¡§https://www.matchboxtech.co.jp/about-us
¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×´ØÏ¢¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¡§https://b.mxbx.jp/matchbox_newsletter_ss