競泳 松元克央選手「第67回 日本選手権（25ｍ）水泳競技大会」100m自由形で優勝・100mバタフライで4位入賞

当社が所属契約をしている競泳 松元克央選手が、このたび行われました「第67回 日本選手権（25ｍ）水泳競技大会」（10月17日～19日 東京都/東京アクアティクスセンター）において、100m自由形で優勝、100mバタフライで4位入賞いたしました。

「第67回 日本選手権（25ｍ）水泳競技大会」

日程：10月17日～19日

場所：東京アクアティクスセンター（東京都）

≪大会結果≫

100ｍ自由形 ：46秒75 優勝！

100ｍバタフライ：50秒17 4位

【松元克央選手コメント】

いつも温かい応援をありがとうございます。

今シーズン最初の試合で優勝することができ、最高のスタートを切ることができました。

これからも世界の舞台で戦えるよう、一歩ずつ成長していきます。引き続き応援よろしくお願いします！

【松元克央選手 公式応援サイト：https://www.mitsuuroko.com/sponsorship/katsuhiro-matsumoto/ 】

ミツウロコグループは今後も幅広い活躍が期待される松元克央選手を応援してまいります。

