今年の冬は「中とろ」や「本ずわい蟹」入りの寿司セットにオードブル、おでんで食卓を彩る！ おうちクリスマスや年末年始にもぴったりな 冬のお持ち帰りセットやサイドメニューなど予約受付中！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 山角豪）は、2025年11月27日(木)～2026年1月14日(水)の期間に『冬のごちそう11種セット』を2025年12月24日(水)～2026年1月14日(水)の期間に『年末年始 豪華贅沢セット』をかっぱ寿司全店にて販売いたします。

さらに、2025年11月27日(木)より、『冬のごちそうオードブル』『お持ち帰り用 おでん5種盛り合わせ』『冬のごちそう11種セット＆プレミアムプリン(1人前～5人前）』『冬のごちそう11種セット＆新とろ生ティラミス(1人前～5人前）』『冬のごちそう11種セット＆3種のおつまみ(1人前～5人前）』も販売いたします。各種セットの予約受付を、2025年11月10日(月)より店頭・アプリ・WEBにて開始しております。

かっぱ寿司では、季節のイベントや祝い事などのハレの日から慶事をはじめ、手土産や差し入れ、普

段の食卓など、さまざまなシーンでご利用いただけるお持ち帰り商品を販売しております。

冬はクリスマスや忘年会、大晦日、お正月、成人式など、ご家族やご友人と集まるイベントが盛りだくさんの季節です。今回は、この特別な季節にぴったりの期間限定お持ち帰り商品『冬のごちそう11種セット』と『年末年始 豪華贅沢セット』をご用意いたしました。さらに、お寿司以外の豊富なサイドメニューを取り揃えるかっぱ寿司ならではの、クリスマスやパーティーにぴったりな『冬のごちそうオードブル』は人気サイドメニュー7品を一度に楽しめる特別なセットです。また、『お持ち帰り用 おでん5種盛り合わせ』と『3種のおつまみ』は、年末年始の家族団らんにぴったりな、ほっとする味わいです。ご家族やご友人、大切な方たちとのお食事や 1 年を締めくくるご褒美として、この機会にかっぱ寿司の期間限定お持ち帰りメニューをお楽しみください。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

【期間限定お持ち帰り商品『冬のごちそう11種セット』販売概要と商品詳細】

・予約受付開始日：2025年11月10日(月)

・販売期間：2025年11月27日(木)～2026年1月14日(水)予定

・販売店舗：かっぱ寿司全店

・URL：https://www.kappasushi.jp/202512/takeout_fuyunogochisou

・セット内容：・中とろ・まぐろ・本ずわい蟹・とろサーモン・天然むらさきいか・えんがわ

・サーモン・頭肉付き大えび・煮穴子・いくら・特盛ねぎとろ

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※一部店舗では価格が異なります。※掲載写真はイメージです。

■注意事項：

※ご注文は店頭、かっぱ寿司公式アプリ、WEB予約サイトから受け付けています。

※年末年始期間は店舗によって販売状況が異なります。詳しくは、店舗・スタッフまでお問い合わせください。

※年末年始期間は店舗での混雑が予想されるため、予約からお受け取りまでお客様のご予定に合わせスムーズにお求めいただけるアプリ・WEB経由でのご予約を推奨しております。

■冬のごちそう11種セット

1人前（11貫） 1,390円～（税込）

2人前（22貫） 2,780円～（税込）

3人前（33貫） 4,170円～（税込）

4人前（44貫） 5,560円～（税込）

5人前（55貫） 6,950円～（税込）

※画像は3人前となります。

人気ネタ11種をぎっしり詰め込んだ特別セット。中とろ・本ずわい蟹・いくらなど、豪華ラインアップをお手頃価格でお楽しみいただけます。ご家族や仲間との集まりにぴったりのお持ち帰りメニューです。

【期間限定お持ち帰り商品『年末年始 豪華贅沢セット』販売概要と商品詳細】

・予約受付開始日：2025年11月10日(月)

・販売期間：2025年12月24日(水)～2026年1月14日(水)予定

・販売店舗：かっぱ寿司全店

・URL：https://www.kappasushi.jp/202512/takeout_fuyunogochisou

・セット内容：・大とろ・中とろ・まぐろ・とろサーモン・大切り蝦夷あわび

・本ずわい蟹・頭肉付き大えび・うに（一人前につき2貫）・特盛いくら（一人前につき2貫）

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※一部店舗では価格が異なります。※掲載写真はイメージです。

■注意事項：

※ご注文は店頭、かっぱ寿司公式アプリ、WEB予約サイトから受け付けています。

※年末年始期間は店舗によって販売状況が異なります。詳しくは、店舗・スタッフまでお問い合わせください。

※年末年始期間は店舗での混雑が予想されるため、予約からお受け取りまでお客様のご予定に合わせスムーズにお求めいただけるアプリ・WEB経由でのご予約を推奨しております。

■年末年始 豪華贅沢セット

1人前（11貫） 2,480円～（税込）

2人前（22貫） 4.960円～（税込）

3人前（33貫） 7,440円～（税込）

※画像は2人前となります。

※神奈川県の15店舗では2025年12月18日(木)～2026年1月4日(日)までの販売となり価格が異なります。

豪華ネタ9種を詰め込んだ贅沢特別セット。大とろ・大切り蝦夷あわび・本ずわい蟹など、年末年始にふさわしい贅沢なラインアップをお手頃価格でお楽しみいただけます。ご家族や仲間との集まりに、年末のご褒美や年始のおもてなしにオススメのお持ち帰りメニューです。

【期間限定『冬のごちそうオードブル』『お持ち帰り用 おでん5種盛り合わせ』『3種のおつまみ』販売概要と商品詳細】

・販売期間：2025年11月27日(木)～2026年1月14日(水)予定

・販売店舗：かっぱ寿司全店

・URL：https://takeout.kappasushi.jp/main/

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※一部店舗では価格が異なります。※掲載写真はイメージです。

※ご注文は店頭、かっぱ寿司公式アプリ、WEB予約サイトから受け付けています。

冬のごちそうオードブル2,800円～(税込)

とろ～り大玉揚げたこ焼き・だし巻き玉子・ごちそうハンバーグ・合鴨ロース・特盛フライドポテト・とり唐揚げ・枝豆 ※2～3人前

お持ち帰り用おでん5種盛り合わせ590円～(税込)

※柚子胡椒・からし(小袋)付き

３種のおつまみセット490円～(税込)

※だし巻き玉子・えだまめ・小なす浅漬け

【今年を締めくくるパーティーや、年末年始の家族団らんにぴったり！冬のごちそう11種セットにスイーツやおつまみ付き、ごちそう三昧の特別セットもご用意！】

・販売期間：2025年11月27日(木)～2026年1月14日(水)

・販売店舗：かっぱ寿司全店

・URL：https://takeout.kappasushi.jp/main/

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※一部店舗では価格が異なります。※掲載写真はイメージです。

※ご注文は店頭、かっぱ寿司公式アプリ、WEB予約サイトから受け付けています。

※『冬のごちそう11種セット＆プレミアムプリン』『冬のごちそう11種セット＆新とろ生ティラミス』は三俣店では販売しておりません。※掲載写真はイメージです。

冬のごちそう11種セット＆プレミアムプリン

1人前 1,810円～（税込）

2人前 3,620円～（税込）

3人前 5,430円～（税込）

4人前 7,240円～（税込）

5人前 9,050円～（税込）

※写真は1人前、1～5人前までご用意

冬のごちそう11種セット＆新とろ生ティラミス

1人前 1,820円～（税込）

2人前 3,640円～（税込）

3人前 5,460円～（税込）

4人前 7,280円～（税込）

5人前 9,100円～（税込）

※写真は1人前、1～5人前までご用意

冬のごちそう11種セット＆３種のおつまみ

1人前 1,840円～（税込）

2人前 3,680円～（税込）

3人前 5,520円～（税込）

4人前 7,360円～（税込）

5人前 9,200円～（税込）

※写真は1人前、1～5人前までご用意

【ホットペッパーグルメ限定！早朝お受け取りサービス】

かっぱ寿司では、年末年始の混雑緩和と利便性向上を目的に、ホットペッパーグルメからのご予約限定で「早朝お持ち帰りお受け取りサービス」を実施いたします。店舗や日時により異なりますが、午前8時～10時30分の時間帯でお受け取りが可能となり、混雑を避けてスムーズに商品をお渡しできます。本サービスは、計画的に年末年始を過ごしたいご家族や、時間を有効活用したい方々に最適です。ぜひこの機会に、かっぱ寿司のこだわりの味をご自宅でお楽しみください。

・早朝お受け取り時間：午前8時～午前10時30分 ※

・早朝お受け取り適応日：12月24日(水)～1月4日(日) ※

・実施店舗：295店舗 ※

・対象商品：『冬のごちそう11種セット』1人前～5人前、『年末年始 豪華贅沢セット』1人前～3人前

※早朝お受け取り時間、早朝お受け取り適応日は実施店舗により異なります。

各店情報は https://www.hotpepper.jp/gstr00981/ をご確認ください。

リリース内画像素材: https://x.gd/uTBH6