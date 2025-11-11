ミツウロコ水泳部 山本 聖漣選手「第67回 日本選手権（25ｍ）水泳競技大会」50m平泳ぎで銅メダル獲得
株式会社ミツウロコグループホールディングス
【山本聖漣選手コメント】
ミツウロコ水泳部所属 山本聖漣選手が、このたび行われました「第67回 日本選手権（25ｍ）水泳競技大会」（10月17日～19日 東京都/東京アクアティクスセンター）において、50m平泳ぎで3位入賞し、銅メダルを獲得いたしました。
「第67回 日本選手権（25ｍ）水泳競技大会」
日程：10月17日～19日
場所：東京アクアティクスセンター（東京都）
≪大会結果≫
50m平泳ぎ（ブレスト）：26秒31 3位
いつもミツウロコ水泳部を応援していただき、誠にありがとうございます。
業務と競技の両立に苦労することもありますが、今回このような結果を残すことができ、大変嬉しく思っています。
これからも現状に満足することなく、さらなる高みを目指して努力を続けてまいります。
今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。
【ミツウロコ水泳部：https://mitsuuroko-swimming.com/】
今後もミツウロコグループはミツウロコ水泳部の活動を応援してまいります。
コーポレートアフェアーズ
電話03-3275-6300