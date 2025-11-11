ミツウロコ水泳部 山本 聖漣選手「第67回 日本選手権（25ｍ）水泳競技大会」50m平泳ぎで銅メダル獲得

株式会社ミツウロコグループホールディングス

ミツウロコ水泳部所属 山本聖漣選手が、このたび行われました「第67回 日本選手権（25ｍ）水泳競技大会」（10月17日～19日 東京都/東京アクアティクスセンター）において、50m平泳ぎで3位入賞し、銅メダルを獲得いたしました。

「第67回 日本選手権（25ｍ）水泳競技大会」

日程：10月17日～19日

場所：東京アクアティクスセンター（東京都）

≪大会結果≫

50m平泳ぎ（ブレスト）：26秒31 3位

【山本聖漣選手コメント】

いつもミツウロコ水泳部を応援していただき、誠にありがとうございます。

業務と競技の両立に苦労することもありますが、今回このような結果を残すことができ、大変嬉しく思っています。

これからも現状に満足することなく、さらなる高みを目指して努力を続けてまいります。

今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。

【ミツウロコ水泳部：https://mitsuuroko-swimming.com/】

今後もミツウロコグループはミツウロコ水泳部の活動を応援してまいります。

株式会社ミツウロコグループホールディングス

