ミツウロコ水泳部 山本 聖漣選手「第67回 日本選手権（25ｍ）水泳競技大会」50m平泳ぎで銅メダル獲得

ミツウロコ水泳部所属 山本聖漣選手が、このたび行われました「第67回 日本選手権（25ｍ）水泳競技大会」（10月17日～19日　東京都/東京アクアティクスセンター）において、50m平泳ぎで3位入賞し、銅メダルを獲得いたしました。





「第67回 日本選手権（25ｍ）水泳競技大会」


日程：10月17日～19日


場所：東京アクアティクスセンター（東京都）



≪大会結果≫


50m平泳ぎ（ブレスト）：26秒31　3位




【山本聖漣選手コメント】

いつもミツウロコ水泳部を応援していただき、誠にありがとうございます。


業務と競技の両立に苦労することもありますが、今回このような結果を残すことができ、大変嬉しく思っています。


これからも現状に満足することなく、さらなる高みを目指して努力を続けてまいります。


今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。






【ミツウロコ水泳部：https://mitsuuroko-swimming.com/】




今後もミツウロコグループはミツウロコ水泳部の活動を応援してまいります。



株式会社ミツウロコグループホールディングス


コーポレートアフェアーズ


電話03-3275-6300