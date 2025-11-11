【MINISFORUM新製品発売】CIX P1 CP8180プロセッサを搭載、世界初のUEFI対応ARMミニワークステーション「MS-R1」登場！
2025年11月10日、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、世界初のUEFIブート対応ARMミニワークステーション「MS-R1」 を発表しました。
教育・研究・AI開発・仮想化環境など、次世代コンピューティングの新しいスタンダードを提案します。
「MS-R1」購入ページ：https://bit.ly/4hQrGDY
「MS-R1」にはCIX社製 CP8180プロセッサ（12コア/12スレッド、TDP 28W、AI性能45TOPS） を搭載し、最大 64GB LPDDR5（ECC対応） に対応ぃます。
さらに デュアル10GbE LAN（RTL8127×2）、PCIe x16スロット（PCIe 4.0 x8対応） を備え、eGPUやU.2ストレージなど多様な拡張が可能です。
OSは Debian 12 に対応し、KVM・Docker・Android VMなどを利用した仮想化環境もサポートします。わずか 1.7L の筐体に、拡張性・静音性・省電力を兼ね備えた次世代ARMプラットフォームです。
製品概要
製品名：MS-R1
プロセッサ：CIX CP8180（12C/12T・28W・45TOPS AI性能）
メモリ：最大64GB LPDDR5-5500MHz（ECC対応）
ネットワーク：デュアル10GbE LAN（RTL8127×2）、Wi-Fi 6E / BT 5.3
拡張性：PCIe x16スロット（PCIe 4.0 x8）、M.2 NVMe SSDスロット×2
OS対応：Debian 12
サイズ：1.7L
Minisforumについて
Minisforumは、ハイパフォーマンスかつコンパクトなミニPCをグローバルに展開するブランドです。x86・ARMの両アーキテクチャで革新的なデスクトップソリューションを開発し、クリエイター・エンジニア・ビジネスユーザーなど多様なニーズに応えています。
Minisforumは今後も、より多様な用途に対応する革新的な製品開発を続けてまいります。
