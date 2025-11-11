｢明星 Rahmen Eddie監修 たらこ仕立てのチーズクリームヌードル｣ 2025年11月24日(月) 新発売

SNS映えメニューで人気、東京･新宿のRahmen Eddie監修

チーズ×たらこの、洋風でおしゃれ～なヌードルを召し上がれ

｢明星 Rahmen Eddie監修 たらこ仕立てのチーズクリームヌードル｣ を2025年11月24日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップめん ｢明星 Rahmen Eddie監修 たらこ仕立てのチーズクリームヌードル｣ を、2025年11月24日(月) に全国で新発売します。

チーズのミルキーなコク、たらこの旨み広がるチーズクリームヌードル





ラーメン好きの皆様、東京･新宿に 2023 年にオープンした人気ラーメン店 ｢Rahmen Eddie｣ をご存じでしょうか。｢Rahmen Eddie｣ は、店内にネオンやオリジナルイラストがちりばめられており、まるでカフェのようなおしゃれ空間です。そこで提供されるラーメンは、味はもちろん見た目にもこだわっており、SNS 映えすると大人気です。

今回の商品は、お店で提供されている ｢濃厚リコッタチーズのタラコクリームラーメン｣ をイメージしています。こちらのメニューはリコッタチーズをふんだんに使用した、まるでパスタのような滑らかなクリームスープが特徴です。カップめんでは、お店のメニューのポイントであるチーズのミルキーな風味と、そのコク、そしてたらこの旨みを、クリームチーズパウダーや魚醤などに特製のフレーバーオイルを組み合わせ、さらにつぶつぶのフリーズドライたらこを加えたスープに、見た目･味･食感が“ほぼたらこ”なたらこ風カマボコと小ねぎを合わせて表現しました。

パッケージは、商品のミルキーさを表現すべく ｢水色｣ をキーカラーとして用い、お店をイメージしたネオン文字や監修店オリジナルのイラストを配置。おいしさとおしゃれさを両立させる ｢映えるパッケージデザイン｣ にしました。

パッケージを眺めながら、ぜひ人気店 ｢Rahmen Eddie｣ の味をお楽しみください。

■商品特長

麺 : 適度に弾力があり歯切れのよい麺。

スープ : クリームチーズパウダー、魚醤等を組み合わせ、つぶつぶのフリーズドライたらこも入ったコクのあるミルキーなスープ。

別添 : リコッタチーズフレーバーやたらこフレーバー等を合わせた｢FLAVOR OIL｣。

具材 : たらこ風カマボコ、小ねぎ。

■商品概要