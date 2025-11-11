ニジゲンノモリ「ゴジラ迎撃作戦」 真冬のジャンケン大激闘！ スペシャルグリーティングイベント『ゴジハムくん じゃんけん大会2025冬』 2025年12月6日（土）～2026年2月28日（土）にて開催
ニジゲンノモリの人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～」では、初登場から20年以上が経っても変わらぬ人気でファンたちを魅了するキャラクター「ゴジハムくん」とのスペシャルグリーティングと「ゴジラ迎撃作戦」限定のグッズが手に入るじゃんけん大会に参加できるイベント『ゴジハムくん じゃんけん大会2025冬』を2025年12月6日（土）～2026年2月28日（土）の土日祝日限定で開催いたします。
本イベントでは、「ゴジラ」と「とっとこハム太郎」がコラボレーションしたキャラクター「ゴジハムくん」が登場し、ハイタッチしたり、一緒に記念写真を撮影することができます。さらに、「じゃんけん大会」では、参加されたお子様とニジゲンノモリスタッフが1対１のじゃんけんバトルを実施。勝利した方には2個、惜しくも負けた方には1個、「ゴジラ迎撃作戦」オリジナル消しゴムをプレゼントいたします。あっという間に冬が来た！人気者「ゴジハムくん」とのスペシャルグリーティングと大白熱じゃんけんバトルに立ち向かうため、家族みんなでニジゲンノモリに出かけよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333995&id=bodyimage1】
■イベント概要
実施期間：
2025年12月6日（土）～2026年2月28日（土）期間中の土日祝日限定
実施時間：
対象日ごとに12時、14時、16時の3回開催
場所：
「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム入口
内容：
指定の時間に「ゴジハムくん」が登場し、お客様と触れ合い、記念写真の撮影を行います。さらに、ニジゲンノモリスタッフとのじゃんけんに挑戦し、勝利した方には2個、負けた方には1個、「ゴジラ迎撃作戦」オリジナル消しゴムをプレゼント
対象：
各種小人チケットをご購入されたお子様
費用：
無料
※別途、アトラクション入場券が必要となります
参加方法：
アトラクション受付にて「じゃんけん大会参加券」をお配りします。参加券をお持ちの上、実施時間にゴジラミュージアム入口までお集まりください
URL：https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr
■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要
『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。
参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅（せんめつ）する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。
その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。
世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！
「ゴジラ迎撃作戦」ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！
■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要
「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。
室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。
https://awaji-grandchariot.com/room/3416/
TM & （C） TOHO CO., LTD.
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
