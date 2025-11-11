エルグラム導入事例紹介！ディズニー攻略アカウントの成功秘話
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333993&id=bodyimage1】
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）が開発・提供しているInstagram（インスタ）自動化システム「エルグラム」のユーザーである、ここ様にインタビューを行いました。
エルグラムの導入の決め手や活用事例など、2025年10月21日（火）実施のインタビュー内容を紹介します。
■ここ様の紹介
宮崎県在住の「ここ」様は、4歳の息子を育てながらピアノ講師として活動。家族で年に数回ディズニーランドを訪れる“ディズニー好きママ”として、子連れ目線で役立つ攻略情報をInstagramで発信しています。
リアルな体験をもとにした投稿が人気を集め、現在フォロワーは1万人を突破。楽天アフィリエイトなどを活用し、“好き”を活かした副業にも成功しています。
■導入前の背景や課題
プレゼント企画をきっかけにコメントが急増し、500件以上のDM対応に追われる日々が続いていました。仕事と育児で手が回らず、「好きで始めた発信なのにしんどい」と感じるほど負担が増大。フォロワーを増やす仕組みづくりと、対応の効率化が急務となっていました。
■導入の決め手
Instagram運用スクールの講師から「インスタ自動化ならエルグラムが一番！」とすすめられたことが導入の大きなきっかけです。
直感的に操作できるシンプルな設計で、初日からスムーズに運用を開始できた点も大きな安心材料となりました。
■エルグラムの活用方法
事例（1）：「パス取る裏ワザ」を自動配布し、1投稿でフォロワー14,000人増！
Instagramリール「パス取る裏ワザ」にて、フォロワー限定で情報を自動配布する仕組みをエルグラムの自動応答機能で構築。
「フォローしてからでないと受け取れない」という限定感が大きな反響を呼び、コメント数は3万件を突破。
わずか1投稿で新規フォロワーが14,000人以上増加するなど、過去最大の成果を記録しました。
使用機能：自動応答【投稿・リールにコメントされた時】
フォロワーには：裏ワザ情報を自動送信
非フォロワーには：フォローを促すメッセージ
「送り分け機能」により、自然なフォロー導線を構築。限定配布がユーザーの関心を高め、フォロワー増加につながりました。
■事例（2）：画像とスタンプの自動返信で“交流の質”を向上
ディズニー攻略情報は、文字だけでは伝わりにくい場面も多いことから、画像や動画を自動送信するメディア応答機能を活用。
パレードの“神席”MAPを自動で送信することで、「わかりやすい！」とフォロワーから好評を得ました。
使用機能：
自動応答【メディアメッセージ】
使用機能：
自動応答【ストーリーズにコメントされた時】
また、ストーリーズではInstagramの『表示スタンプ』と組み合わせ、リアクションをしてくれたユーザーに自動で“お礼スタンプ”を返信。
手動での返信作業をゼロにしながら、自然な交流を維持しています。
■導入後の成果
エルグラム導入により、ここ様のInstagramアカウントは、わずか1ヶ月でフォロワー1万人を突破。
リール投稿「パス取る裏ワザ」をきっかけに、大幅な成長を実現しました。
【主な成果】
フォロワー数：約14,000人増加（約1,400倍）
コメント数：15,000件超（約3,750倍）
