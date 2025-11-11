＜福岡県糟屋郡粕屋町＞ 「保険見直し本舗 イオンモール福岡店」が 2025 年 11 月 14 日 金曜日オープン。

株式会社保険見直し本舗グループ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループ CEO：臼井 朋貴）は、子会社の株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：遠山 拓馬）において、2025 年 11 月 14 日(金)に「保険見直し本舗 イオンモール福岡店」をオープンいたします。

保険見直し本舗 イオンモール福岡店 店舗イメージ◆「保険見直し本舗 イオンモール福岡店」のコンセプト

「イオンモール福岡」は、福岡県糟屋郡粕屋町に位置するショッピングモールで、今年6月に開業から21周年を迎えました。この度、施設の大型リニューアルに伴い、保険見直し本舗も、新たなテナントとして営業を開始いたします。

福岡市に隣接している粕屋町は、ベッドタウンとしても栄える、全国有数の人口増加エリアです。地域のニーズに応えるべく、保険見直し本舗 イオンモール福岡店では、広々とした店内に5つの相談カウンターや、キッズスペースを設け、多くのお客さまにご利用いただきやすい環境を整えております。

お買い物の合間に、保険のことを少し考えてみる時間として、ぜひ当店をご活用ください。

◆店舗所属アドバイザーより

当店では、お客さまがご納得のうえで保険に加入できるよう、わかりやすい説明を心がけております。わからないことがございましたら遠慮なくお申し出ください。

お見直しはもちろん、初めての保険加入もしっかりサポートいたします。まずはお気軽にご来店ください。スタッフ一同お待ちしております！

◆オープニングキャンペーン

当店のオープンを記念して、お立ち寄りいただいた方へのジュースのプレゼントや、バルーンアートイベント開催いたします。

開催場所：イオンモール福岡 1F 保険見直し本舗店頭

開催日時：【ジュースプレゼント】2025年11月14日(金) 11:00～16:00

【バルーンアートイベント】2025年11月15日(土) 11:00～17:00 休憩 12:00～13:00

【お菓子詰め放題イベント】2025年11月16日(日) 11:00～17:00

※バルーンアートイベント・お菓子詰め放題イベントご参加には 5 分ほど保険相談サービス紹介を聞いていただくことが条件となります

※イベントへのご参加…ジュースは 1 人 1 缶、バルーンアートイベント・お菓子詰め放題イベントは１世帯１回限りとさせていただきます

※休憩時間は多少前後する可能性がございます

※ジュースの配布・お菓子の詰め放題イベントは在庫、景品が無くなり次第終了となります

※未成年の方は保護者同伴に限ります

◆店舗詳細

住所：〒811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 イオンモール福岡1Ｆ

営業時間：10：00～21：00

定休日：施設に準ずる

アクセス：電車…JR香椎線「酒殿駅」から徒歩13分

バス…西鉄バス「福岡空港国内線ターミナル南」から「イオンモール福岡行き」に乗車、福

岡空港前を経由し約16分、終点下車後すぐ

電話番号：092-405-2828

URL：https://www.hokepon.com/consult_booth/kyusyu-okinawa/fukuoka/kasuya-gun/36805/

◆保険見直し本舗について

株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。

全国におよそ350店舗を展開し、50社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。

人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊かさをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2022年5月18日

資本金： 5,000万円

従業員数： 2,218名(連結) /154名(単体) (2025年1月現在)

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号： 株式会社保険見直し本舗

代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2020年12月4日

資本金： １億円

従業員数： 1,555名（2025年1月現在）

事業内容： 保険代理事業（保険代理店「保険見直し本舗」のショップ運営）、銀行代理事業等

コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/

保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com/