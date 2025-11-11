配線レス！チューナーレス！で導入・運用コストを劇的削減！！次世代ホテルインフォメーションシステム「HIT′s」販売強化！！

株式会社エスココーポレーション

電気工事通信事業などを展開する株式会社エスココーポレーションは、宿泊施設向けに提供している

次世代型ホテルインフォメーション（イノベーション）システム**「HIT's」**の販売を強化します。

本システムは、各客室迄の有線LAN配線工事を不要とし、チューナーレス運用にも対応することで、

初期導入費用と運用費用（ランニングコスト）の劇的な削減を実現します。

https://hit-s.jp/

「HIT's」開発背景と目的

宿泊施設では、ゲストサービスの向上と同時に、導入、運営コストの最適化が重要な課題となっています。従来のシステム導入には大規模な配線工事や高額な専用機器が必要でしたが、「HIT's」はこれらの課題を解決し、スマートかつ経済的なシステム導入を可能にします。

既設のテレビやWi-Fi環境を最大限に活用することで、設備投資を抑えながら、最新のインフォメーションサービスを実現します。

「HIT's」の主な３つの特長：「レス」と機器との高い互換性

「HIT's」は、以下の特長により圧倒的なコストパフォーマンスを実現します。

POINT 1：配線工事レス（有線LAN配線不要）

ホテル全体のWi-Fiネットワークを利用するため、各客室への新たなLAN配線工事が不要です。 壁や天井の工事を最小限に抑え、導入コストと工期を大幅に削減します。

POINT 2：チューナーレス対応

地上波・BS放送の視聴を前提としないチューナーレスモニタに対応。

テレビ受像にかかる大幅なランニングコスト削減に貢献します。

POINT 3：既設テレビ・多様な機器に対応

HDMI入力端子を備えた既存のテレビやモニター、プロジェクターなど、様々な映像機器に対応可能です。これにより、既存設備を活かし、システムをアップグレードできます。 （各種TV・モニタ・プロジェクタ等)

主な機能：ゲストと施設、双方の利便性を向上

「HIT's」は、直感的なリモコン操作感と高いデザイン性を特徴としています。

■ホテルインフォメーション

：館内案内、Wi-Fi情報、周辺施設情報などを多言語で提供。

■WI-Fi強化

客室ごとに個別 SSID とパスワードを設定。QR コードで簡単接続を実現し、安心・快適な Wi-Fi 環境を提供。

■アプリ表示機能

YouTube,ミニゲーム等のAndroidTV 対応アプリを表示利用を提供。

■キャスト・ミラーリング機能

：宿泊ゲストのスマートフォン画面を客室の大画面テレビに映し出すキャスト機能を提供。

＊電源OFF時にID等の個人情報を自動で消去し、隣室への誤同期といったプライバシーと利便性の問題を解決しています。

■Instagram連携表示機能

：客室テレビに特定のInstagramの投稿画像を表示可能です。これにより、施設や周辺観光地の最新の魅力を視覚的にPRでき、ゲストへの訴求力を高めます。

■プロモーション動画放映機能

：プロモーション動画を客室テレビで放映可能です。これにより、施設の魅力だけでなく、外部広告を含む宣伝コンテンツを宿泊ゲストへ効果的にアピールし、顧客満足度の向上と新たな収益機会に繋げます。

■混雑表示機能

：カウントカメラ、電流測定、赤外線センサーなどの多様な計測技術に対応しています。これにより、ランドリー、レストラン、大浴場など、館内の幅広い施設のリアルタイムな混雑状況を客室テレビに表示でき、ゲストの利便性向上に貢献。

■エマージェンシー（緊急）表示機能

：災害発生時等に、迅速かつ確実な情報提供を実現します。避難経路や緊急連絡先など、ゲストの安全に直結する重要情報を客室画面に表示し、宿泊ゲストの安全確保を最優先にサポートします。

■CMS（コンテンツ管理システム）リアルタイム更新 （本部からの遠隔更新に対応）

：施設側でインフォメーション情報をリアルタイムに更新・管理可能です。現地だけでなく、本部などからの遠隔更新にも対応しており、全施設への迅速な情報提供と、グループ全体の大幅な業務効率化に貢献。

■履歴ログ解析機能を標準装備

：利用状況の自動収集・可視化機能（データ分析機能）

本機能は、客室テレビ（画面）で表示される館内インフォメーションの閲覧履歴を自動で収集・可視化する機能です。「どのページが、どのくらい閲覧されたか」をデータとして上記CMS画面で把握できるため、効果的な情報提供と、インフォメーションコンテンツの最適化に貢献。

■その他機能

：館内サイネージ等

宴席案内システム

館内の箇所にデジタルサイネージとして設置することで、多数の宴会場や個室への案内をスムーズに実現します。

本システムでは、宴席のタイトル（日本語、英語、中国語、韓国語などの多言語混在に対応）、日時、場所を入力するだけで、適切なタイミングで自動的に案内表示を行います。

これにより、宴席参加者を迷わせることなく、スムーズな誘導とホテルのサービス向上に貢献。

：その他の詳細な機能につきましては、ホームページ・製品カタログをご覧ください。

https://hit-s.jp/(https://hit-s.jp/)

https://prtimes.jp/a/?f=d67476-9-694ce0c8a5ca35fedaa4ae8e9a4de19f.pdf

今後の展望

当社は「HIT's」を通じて、全国の宿泊施設における業務効率化を推進し、宿泊ゲストの「快適と感動のひととき」を実現する架け橋として貢献してまいります。