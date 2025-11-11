1.09 億米ドルの防災チャンス！データセンター漏水検知システムの高成長軌道
漏水を「見える化」する守護技術
データセンター漏水検知システムとは、データ処理設備やサーバールーム、通信機器群を収めた施設において、冷却管路、空調設備、給排水配管などから発生しうる水漏れを早期検知し、被害を未然に防ぐためのセンサー・通信・制御系統を含む統合ソリューションである。
このシステムは、通常はセンシングケーブル（導電性ポリマーや特殊導体素材を用いた水感知ケーブル）、ポイント型センサー（電極型、光ファイバー型、電気抵抗型など）、インターフェースモジュール（検知信号処理、位置推定、警報出力）および上位監視系統（BMS／DCIMとの統合、アラート通知など）で構成される。ケーブル型センサーは長距離にわたる敷設が可能であり、水分が接触すると導通性が変化して位置を特定できる。
デジタルインフラと供給チェーンを支える
データセンター漏水検知システムは、IT・通信業界と密接に結びつく技術である。クラウド事業者、ハイパースケールデータセンター運営者、通信キャリア、金融機関、IoTプラットフォーム事業者など、リアルタイム性や高可用性を要求する企業にとって不可欠なリスク低減インフラとなる。また、電力インフラや空調設備、冷却ソリューション、建築設備、設備保全サービス業といった産業との結合性も深い。たとえば冷却配管メーカー、空調機器メーカー、設備監視ソフトベンダーとはシステム連携の可能性が高く、「漏水検知＋環境モニタリング＋予知保全」などの複合サービスとして拡張しやすい。さらに、データセンター業界全体のグリーン化・効率化潮流と連動し、無駄な水損を抑制し、設備停止による電力無駄を回避することは、運用効率とESG戦略に資する。LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルデータセンターの漏水検知システム市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/120165/water-leakage-detector-systems-in-data-centers）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.9%で、2031年までにグローバルデータセンターの漏水検知システム市場規模は1.09億米ドルに達すると予測されている。
図. データセンターの漏水検知システム世界総市場規模
図. 世界のデータセンターの漏水検知システム市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、データセンターの漏水検知システムの世界的な主要製造業者には、Chemelex （nVent Raychem）、TTK Leak Detection、TATSUTA、Perma-Pipe、Vertiv、Honeywell、Andel、RLE Technologies、Sontay、Greystoneなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約43.0%の市場シェアを持っていた。これらの業者は、センサー技術、信号処理技術、システム統合能力を軸に差別化を図っている。漏水検知の誤報・未検知を抑えるためにはノイズ耐性、センサー寿命、温湿度耐性、線路長補正、ケーブル分岐耐性、信号減衰補正アルゴリズムなどが精緻に設計されていなければならない。これら技術要素は経験蓄積とノウハウによるところが大きく、参入障壁となる。
