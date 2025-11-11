QuizKnockがJFEエンジニアリングとコラボ！　人々のくらしを支える「橋」のプロフェッショナルに迫る動画が「QuizKnockと学ぼう」にて公開されました

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockとJFEエンジニアリング株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 福田 一美、以下JFEエンジニアリング）がコラボしたYouTube動画が「QuizKnockと学ぼう」にて、2025年11月10日（月）に公開されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sIlu45Qq5x0 ]

今回公開された動画は、JFEエンジニアリングより岩川貴志（いわかわたかし）さんをお招きし、橋の改築という仕事について、QuizKnockメンバーと楽しく学べる内容となっています。

JFEエンジニアリングは、エネルギー・環境や社会インフラなどの分野を中心に、国内外でプラントや構造物の建設・運営を行う企業で、特に橋の改築工事では、業界のパイオニアとして難工事をいくつも手掛けています。さらに、国内だけでなく海外にも目を向けており、新興国の道路や鉄道橋の建設にも事業を拡大しています。

JFEエンジニアリングとのコラボ動画は、2024年1月公開の第1弾、2025年2月公開の第2弾に続いて今回が第3弾となります。

■YouTube動画：規模が大きすぎる仕事！橋を建て替えるって考えたことある？【キャリアノック！】

本動画は、QuizKnock発の”お仕事紹介”番組「キャリアノック！～未来の扉をノックする～」の最新エピソードです。これからのキャリアのヒントとなる情報を、QuizKnockメンバーと共に学ぶことができます。

今回はふくらPの司会のもと、ナゾのキャリアの持ち主「ナゾキャリさん」として岩川さんが登場。伊沢拓司、須貝駿貴、東問の3人が、5つの質問を通して「岩川さんが仕事でつくっているもの」を当てるクイズに挑みます。 QuizKnockメンバーは限られた情報から推測し、岩川さんが作っているものが「橋」であると当てることができるのか、挑戦の様子は必見です。

動画の後半では、岩川さんが携わってきた橋の改築という仕事の魅力や、改築ならではの難しい工法、印象に残っている仕事のエピソードなどを深掘りします。築50年以上の橋が急増する日本のインフラが抱える課題と、その解決に挑むプロの視点、さらに進路に悩む人へのアドバイスなど、キャリアを考えるヒントが満載の内容です。

「橋を造る仕事」の魅力と、その最前線について、ぜひ動画で詳しくご覧ください。

【動画概要】

・タイトル：規模が大きすぎる仕事！橋を建て替えるって考えたことある？【キャリアノック！】

・QuizKnock出演者：伊沢拓司、須貝駿貴、東問、ふくらP（司会）

・URL：https://youtu.be/sIlu45Qq5x0

・公開日：2025年11月10日（月）

【過去のコラボ動画】

第1弾：【謎の工場】カメラが潜入！ここはどこクイズ！（2024年1月27日（土）公開）

https://youtu.be/g9lLhzvsRGo

第2弾：【豪華】世界各地からクイズをお取り寄せしました【世界地理豆知識】（2025年2月28日（金）公開）

https://youtu.be/QoM4E34gtY0

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は250万人を突破。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/