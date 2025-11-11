¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾ëÀ¾Âç³Ø¤¬12·î5Æü¡¦6Æü¤Ë¡ÖVR¥Æ¥³¥ó¥Éー¡×¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ÈÂç²ñ¤òµªÈø°æÄ®¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ ― ÃíÌÜ¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»¤Ë¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ä¾ðÊó²Ê³Ø¤ò±þÍÑ¤¹¤ë»î¤ß
¾ëÀ¾Âç³ØÍý³ØÉô¾ðÊó¿ôÍý³Ø²Ê¤ÏÅìµþµªÈø°æÄ®¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ç¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ÖVR¥Æ¥³¥ó¥Éー¡×ÂÎ¸³²ñ¡¢6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡ÖVR¥Æ¥³¥ó¥Éー¡×Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£VR¥Æ¥³¥ó¥Éー¤È¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÁ´¿È¤ÎÆ°¤¤ò¥âー¥·¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤·¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ÆÂÐÀï¤ò¹Ô¤¦e¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Æ±¶¥µ»¤ò³èÍÑ¤·¡¢±þÍÑ¿ô³Ø¡¦¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¾ðÊó²Ê³Ø¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡ÈÂÎ¸³·¿¿ô³Ø¶µ°é¡É¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÅÔ¿´¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿ô³Ø¤ò¼Â¼Ò²ñ¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡Ö³Ø¤Ó¤Î¼ÂÁõ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡ÖVR¥Æ¥³¥ó¥Éー¡×¤È¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤È¥âー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µー¤òÍÑ¤¤¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÆ°¤¤ò²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ÇºÆ¸½¤¹¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£Á´¿È¤ÎÆ°¤¤ò¹âÀºÅÙ¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥âー¥·¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½³¤ê¤ä¥Ñ¥ó¥Á¤òÀµ³Î¤Ë¥¢¥Ð¥¿ー¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢1ÂÐ1·Á¼°¤Ç¸½¼Â¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Æ±¶¥µ»¤Ï¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯e¥¹¥Ýー¥Ä¥·¥êー¥º¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯Âç²ñ¤Ç¤ÎÀµ¼°¼ïÌÜ²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ëÀ¾Âç³Ø¤¬2025Ç¯4·î¤Ë¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÅìµþµªÈø°æÄ®¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÍý³ØÉô¾ðÊó¿ôÍý³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ô³Ø¤Î¸·Ì©¤ÊÍýÏÀ¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¹Ô¤¦¡ÖVR¥Æ¥³¥ó¥Éー¡×ÂÎ¸³¤Ï¡¢¿ô³Ø¡¦¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¾ðÊó²Ê³Ø¤ÎÍýÏÀ¤ò¼ÂºÝ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë»î¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¸¦µæ¡¦¶µ°é¡¦¼Ò²ñÏ¢·È¤¬¸òº¹¤¹¤ë"¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ"¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£´ù¾å¤ÎÍýÏÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëµ¤¤Å¤¤äÁÏÂ¤ÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÆ±³Ø²Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶µ°éÅ¸³«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³ØÀ¸¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Ê¬ÀÏ¡Ê¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ë¤ä¡¢¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ëºÇÅ¬ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡ÊºÇÅ¬²½ÍýÏÀ¡¦¥²ー¥àÍýÏÀ¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¿ô³Ø¤¬¸½¼Â¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¼ê±þ¤¨¤òÂÎ¸³Åª¤Ë³Ø¤Ö¡£
¡¡ºä¸Í¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³²ñ¤ä8·î¤Î¡ÖÂè1²óºë¶Ì¥ªー¥×¥ó¥ô¥¡ー¥Á¥ã¥ë¥Æ¥³¥ó¥ÉーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤ä´ÑµÒ¤¬Íè¾ì¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÅìµþµªÈø°æÄ®¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎ¸³²ñ¤ÈÂç²ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£¸å¤ÏÅìµþµªÈø°æÄ®¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È¤¤¤¦ÅÔ¿´¤ÎÎ©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢AI¤ä¥»¥ó¥µーµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤äºÇÅ¬ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê¶µ°é¡¦¸¦µæÎÎ°è¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û
¡¦ÂÎ¸³²ñ¡§ 12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë11:30～15:00
¡¦Âç²ñ¡§ 12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë9:00³«¾ì¡¿10:00»î¹ç³«»Ï
¡Ú²ñ¡¡¾ì¡Û¡¡¾ëÀ¾Âç³Ø ÅìµþµªÈø°æÄ®¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹3¹æÅï¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®2-3-20¡Ë
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡Û¡¡ºë¶Ì¸©¥Æ¥³¥ó¥Éー¶¨²ñ¡¦¾ëÀ¾Âç³Ø
¢£°æ¼êµ®ÈÏ¶µ¼ø¡Ê¾ëÀ¾Âç³ØÍý³ØÉô¾ðÊó¿ôÍý³Ø²Ê¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤Þ¤À¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬VR¥Æ¥³¥ó¥Éー¤òÄÌ¤·¤Æ"¿ô³Ø¤¬¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼Â´¶"¤òÆÀ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿ô³Ø¶µ°é¤Î¿·¤·¤¤¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¾ëÀ¾Âç³Ø¡¡Íý³ØÉô¾ðÊó¿ôÍý³Ø²Ê
¡¡https://www.josai.ac.jp/science/information_dep/
