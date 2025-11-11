「Matured by Onkyo」新商品発売のお知らせ（澤田酒造株式会社（奈良県））
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、音響機器ビジネスにおいて長年培ってきた音に関する技術やノウハウを異業種に展開し、新しいビジネスを創造することを目指して協業を進めております。その中で進めている、醸造酒や食品への音楽加振による熟成を目的とした、音楽食品ビジネスにつきまして、「Matured by Onkyo」を掲げた商品の拡大を行っております。
このたび、当社は、澤田酒造株式会社（所在地：奈良県香芝市、代表取締役：澤田 定一良）とのコラボレーションにおきまして、当社の加振技術により熟成した日本酒を開発し、新商品として2025年11月1日から発売されておりますことをお知らせ致します。本商品には、当社技術の証である「Matured by Onkyo」が付されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333909&id=bodyimage1】
【新商品概要】
商品名：歓喜光 純米原酒 「第９」音楽振動熟成
“ベートーヴェン「第九」が醸す、歓喜の純米原酒”
「留仕込み」から「搾り」までの約20日間、音楽の波長を振動に変える”加振器”を醪に沈め、ベートーヴェンの交響曲第９番を聴かせ醸造した、歓喜光 純米原酒「第9」。
苦悩を越え、歓喜へと至るその楽曲の流れを、酒造りの歩みに重ねました。
麹米に山田錦、掛け米にヒノヒカリを用い、協会901号酵母が奏でるのは、華やかな香りとやわらかな旨味。
原酒ならではの豊かなコクを備えながらも、口当たりは驚くほどやさしく、ほのかに漂う麹の香りが心を解きほぐします。
そして、静かに訪れる穏やかな余韻-
グラスを傾けるたびに、耳の奥で“歓喜の歌”が響くような、新しい日本酒体験をお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333909&id=bodyimage2】
原料米：麹米・山田錦、掛米・ヒノヒカリ
精米歩合：65％
内容量：720ml
アルコール度数：18度
製造元：澤田酒造株式会社
◆澤田酒造株式会社について https://www.kankiko.jp/index.html より抜粋
「醸（かもす）」とは、じっくりと時間をかけ、愛情をそそぎこんで育てあげること。
澤田酒造では、創業以来続く清酒の製造販売事業。
四代目当主・澤田定司が過酷な作業に従事する蔵人の健康を思いやり考案した発酵食品に端を発する健康食品製造事業。音楽家でもあった5代目当主・澤田定子の遺志を引き継ぎ、その弟子たちによって設立された音楽院の運営という3つの事業を行なっております。
澤田酒造は「酒」「健康」「音楽」の3つの事業を通じ、「人々の喜び醸す」ことを使命とし、喜びあふれる社会の一端を担う企業であることをめざしています。
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
◆Matured by Onkyoについて
当社ルーツの1946年創業以来、当社は、音を扱う専門メーカーの研究開発部門として、測定器だけの評価に頼らず、感覚量を技術に落とし込むといったオーディオ設計を行ってまいりました。
