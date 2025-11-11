PCセキュリティ点検の自動化ツール「mieten」、新バージョン提供開始

NTTテクノクロス株式会社

NTTテクノクロス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡敦子、以下「NTTテクノクロス」）は、PCセキュリティ点検クラウドサービス「mieten（ミエテン）」に、Windows 10サポート終了に伴う対策支援やPCの保存ファイル情報を自動収集し、セキュリティリスクの予防・低減を図る機能を搭載した新バージョンを2025年11月12日から提供開始します。

■背景

「mieten」は、PCのセキュリティ点検の自動化とダッシュボードでの点検結果への対応状況の見える化を実現する点検ツールです。セキュリティ対策の強化とシステム管理者の業務負担軽減を実現し、点検や修正にかかる時間を最大85％削減（当社比）することができます。

これまでも利便性の向上を図る機能追加によるバージョンアップを適宜実施してきましたが、新バージョンでは、お客様からご要望の多かったセキュリティリスクの予防やさらなる対策強化を図る機能を搭載しました。

■新バージョンの特長

（１）OSのサポート終了後のセキュリティ対策を支援

2025年10月14日のWindows 10のサポート終了後、Windows 11への未バージョンアップPCおよび延長サポート未契約のPCを自動で検知します。これにより、管理者は更新漏れを把握できるため、セキュリティリスクの早期発見による速やかな対策が可能となります。

（２）PCのファイル情報を自動収集し、セキュリティ強化

PCのファイル情報を定期的に自動収集できるため、リモートワークや出張など社外で使用するPCの紛失や盗難が発生した際に、管理者は機密情報の有無などを確認でき、適切な対応が図れます。

■今後の展開

今後もNTTテクノクロスは、お客様のニーズや時代の要求に即した効果的な機能拡充を続け、企業のさらなるセキュリティ対策の強化を支援してまいります。

■価格

利用環境や構成などにより価格が異なるため、詳細はお問い合わせください。

□「mieten」とは

「mieten」とは、PCのセキュリティ設定を自動でチェックし、セキュリティ対策の実施状況をWebで見える化できるツールです。利用PCの点検結果をポップアップで通知して社員による迅速な対応とセキュリティ意識の向上を促すとともに、システム管理者は全端末の点検結果をダッシュボードから一目で把握できるため業務の負荷軽減が図れます。（https://www.ntt-tx.co.jp/products/mieten/）

*「mieten」はNTTテクノクロス株式会社の登録商標です。

* 記載されている商品名・会社名などの固有名詞は一般に該当する会社もしくは組織の商標または登録商標です。