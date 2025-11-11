茨城県鹿嶋市「焼肉 金さん家」があとつぎ募集中！

株式会社バトンズ

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：神瀬 悠一）は、茨城県鹿嶋市「焼肉 金さん家」のあとつぎ公募を開始することをお知らせします。

詳細を見る :https://batonz.jp/learn/18474/

＊記事の内容は2025年11月11日公開時点のものです。最新情報や詳細情報は交渉内で確認してください。

茨城県鹿嶋市「焼肉 金さん家」のストーリー

2002年、茨城県鹿嶋市に「焼肉 金さん家」はオープンしました。もともと東京で暮らしていた金さんは、1990年代に鹿嶋市へ移住。「気候もいいし空気も良くて、食べ物もおいしくて住みやすい土地だな」と感じたことが移住のきっかけでした。

開店当初は資金繰りが厳しく、決して楽なスタートではありませんでした。「建物は業者さんに骨組みだけお願いして、後は自分たちで壁を塗ったりして」と当時を振り返る金さん。ご夫婦で一つ一つ丁寧に作り上げていった店舗には今でも特別な愛着があると語ります。

金さんが日本に来たのは1989年のこと。韓国から留学生として来日し、焼肉屋でアルバイトをしたことが、この道に進むきっかけとなりました。最初は生活費を稼ぐためのアルバイトでしたが、次第に飲食業の奥深さやお客様に喜んでもらえる充実感に魅了されていきました。

店内の様子

日本での飲食業を選んだ理由は、日本の飲食業に対する価値観に感銘を受けたからです。日本では飲食店が代々受け継がれ、そのお店独自の味も引き継がれていくという飲食業に対する誇りの高さを学びました。そういった文化に触れる中でご自身でもお店を持ちたいと思うようになりました。

普通の仕事を真面目にやっていくという経営哲学は、開店当初から一貫しています。流行り物を追いかけていくと、自分が何をやりたいかもなくなってしまいます。

このスタンスがお客様の安心感につながり、長年愛され続けるお店になりました。

また、金さんはお客様を待たせないために、毎日の仕込みや準備を徹底することも大切にしています。以前は昼営業も行っていましたが、現在は来客が増える夕方4時からの営業に集中し、より効率的な運営を心がけています。

金さんが後継者を探している理由は、ご自身が現在60歳になり、年齢と体力の面で不安があるためです。金さんは、このお店を「真面目な人がやれば普通に成功できるお店」だと自信を持っており、良い後継者に譲ることが最後の仕事だという思いで、誠実に引き継いでくれる人を探す決意をされました。

長年愛され続けてきたこの焼肉店は、金さんの変わらぬ真面目さと地域への愛情によって支えられ、今新しい世代への橋渡しの時を迎えています。

---------------

茨城県鹿嶋市「焼肉 金さん家」のあとつぎとしてもっと詳しい話が聞きたい場合には

電話番号：0120-998-196

メールアドレス：support@batonz.co.jp

案件の詳細：https://batonz.jp/sell_cases/73201

※「詳細情報を問い合わせる」よりお問合せください。バトンズのアカウントをお持ちでない方は、アカウント登録後に決算情報を確認できます。

---------------

あとつぎの募集要件

何より大切なのは「やる気」と「真面目さ」

後継者に一番求めているのは、仕事への強い意欲と誠実な心です。「誠実でない人だと顔や料理に出てしまうので商売が長続きしない」と金さん。真面目な人が基本的な業務を行えば、必ず売上が伸ばせるビジネスモデルだと自信を持っています。

後継者にもこの考え方を受け継ぎ、流行に流されることなく基本的な仕込み作業などにしっかりと取り組む堅実な姿勢を求めています。

引き継ぎの際には、長年お付き合いのある仕入れ先や設備もすべてそのまま受け継いでいただけます。安定した基盤の上で、堅実に経営に取り組めます。

地域に溶け込み周りの人と仲良くできる人柄「この地域に溶け込んで一緒に生活でき、応援してもらえるような人がいいですね。」と語る金さん

金さんは鹿嶋の地域に溶け込み地元の方と関係構築ができる方に引き継いでほしいと願っています。ほとんどのお客様が常連さんという店の強みを活かすためにも、地域の皆さんや長年お付き合いのある仕入れ先との信頼関係を大切にできる、謙虚さや誠実さが必要です。

