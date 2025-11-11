ファインの「マイスポーツドリンク(R)」がパッケージリニューアル！『僕のヒーローアカデミア』描き下ろしデザインも展開！

株式会社ファイン

健康食品および医薬品などを製造・販売する株式会社ファイン（本社：大阪市淀川区、代表取締役：佐々木 信綱）は、人気の「スポーツドリンクパウダー」を「マイスポーツドリンク(R)(https://www.fine-kagaku.co.jp/s/heroaca/)」として名称を新たに、パッケージリニューアルいたします。2025年11月11日(火)より全国のスーパーやドラッグストア、またファインオンラインショップのほか各種ECサイトにて順次販売開始いたします。

また、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』とのコラボレーションを実施中です。挑戦する人を応援するという共通のテーマのもと、新デザインパッケージとともに展開いたします。

クエン酸、ビタミンC配合！冬の「かくれ脱水」対策にも最適！

気温が下がるこれからの季節は、喉の渇きを感じにくくなる一方で、暖房や運動による発汗、呼気からの水分蒸発などにより、体内の水分が知らず知らずのうちに不足する「かくれ脱水」が起こりやすくなると言われています。

冬でも油断せず、日常的な水分補給の習慣化が重要で、特に高齢者や運動習慣のある方は、意識的な補給が健康維持に繋がります。

「マイスポーツドリンク(R)」は、汗をかく季節だけでなく、一年を通して「変化する環境に負けないカラダ」を支えることをコンセプトに開発された私(マイ)の毎日(マイ)に寄り添う、スポーツ時に限らず、仕事中やお風呂あがり、日常生活など、毎日の何気ない瞬間にも手軽に水分補給を取り入れることができます。シリーズの販売累計は300万個（※2004年4月～2025年1月時点）を突破しました。

本商品は、クエン酸やビタミンC配合で、エネルギーや栄養素も同時に補給できるのも特徴です。粉末タイプで携帯しやすく外出先でも作りやすく、好みの濃さに調整が可能です。お子様のいるご家族や、スポーツをする方、健康を気にされる方など、幅広い層から支持されており、甘さ控えめですっきり飲めるスポーツドリンクです。

『僕のヒーローアカデミア』とのコラボレーション実施中！

「マイスポーツドリンク(R)」は、 TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』とのコラボレーションを実施中です。描き下ろしのビジュアルを施した限定デザインのパッケージで展開しています。

また、「緑谷出久」、「爆豪勝己」、「麗日お茶子」、「轟焦凍」などメインキャラクターがデザインされた限定のオリジナルシール全24種が1箱につき1枚ランダムで付いてきます。（内レア4種類）

スポーツや勉強、仕事など、さまざまな“挑戦のシーン”で頑張るあなたを、ヒーローたちが応援します。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9541/table/148_1_085bbe29b64108324b12f5460e58bad5.jpg?v=202511111257 ]

