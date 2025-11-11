女性社員が追求した「生活に溶け込み、コンパクトでストレスフリーな整水器」2025年9月に発売をスタートした電解水素水整水器「TRIM ION Well」誕生秘話

株式会社日本トリム

株式会社日本トリムは1982年より、医療機器である電解水素水整水器製造販売を主軸とした事業を展開しています。





創業以来40年以上にわたり、水が持つ無限の可能性を追求し続け、浄水器ではない「胃腸症状の改善」という効果が認められた整水器を、安心とともにお客様のご家庭に届けることに真摯に取り組んでまいりました。





日本トリムが、今年9月から発売を開始したオンライン限定商品が、電解水素水整水器「TRIM ION Well（トリムイオンウェル）」です。





TRIM ION Wellは電解水素水・酸性水・浄水の3種類の水を用途に応じて生成できる整水器で、胃腸症状の改善に効果が認められている管理医療機器＊1です。PFOS・PFOAを含む22物質＊2を除去する高性能浄水カートリッジの搭載や、独自技術による本体内部のメンテナンスフリーなど、従来製品で高く評価いただいている機能はそのままに、毎日使うものだからこそ、より使いやすさを追求しました。





*1：医療機器製造販売認証番号：307AGBZX00027000

*2：除去性能については JIS S 3201(家庭用浄水器試験規格) ならびに JWPAS B(浄水器協会自主規格) に規定されている試験方法により、物質の浄水能力を試験・確認しております。















「ウォーターヘルスケアという、新習慣。」を追究し、家庭用管理医療機器である電解水素水整水器を世に送り出してきた日本トリムが、なぜ今新しいTRIM ION Wellの開発に踏み切ったのか。 開発に携わった、経営企画部 係長 広報担当の浅尾まい に話を聞きました。





開発の背景：最高峰の機能性を「日常の使いやすさ」へ

■「TRIM ION Well」の開発動機：キッチンでのストレスゼロを目指して







経営企画部 係長 広報担当 浅尾 まい

「もっと多くの方に整水器を知ってほしい。そして、手軽に電解水素水を“健康習慣”として取り入れてほしい。」





そんな想いから誕生したのが、「TRIM ION Well」です。日本トリムとして初めて、オンライン販売を前提に企画から開発まで行った本器は、整水器のある暮らしをもっと身近に感じていただくためのエントリーモデルとして誕生しました。





従来の整水器は、高い機能性を追求するためどうしてもサイズが大きく、「キッチンに置く場所がない」「シンプルなデザインにしてほしい」といった声をいただくこともありました。毎日使っていただくものだからこそ、設置や操作にストレスを感じることなく、自然に生活に溶け込むことが大切だと考えた私たちは、「生活に溶け込み、コンパクトでストレスフリーな整水器」の開発に乗り出しました。

■女性中心のチームが追求した「使う人の視点」

プロジェクトは、日々の家事や家族の健康を支える生活者の視点を反映するため、女性メンバーを中心に構成。企画から、デザイン、UI/UX評価まで実際の使用シーンを想定しながら、「キッチンでの使いやすさ」「インテリアとの調和」「直感的に操作できるデザイン」にこだわりました。











お客様の声から最も多かった要望は「白くて清潔感があり、どんな空間にもなじむ整水器」であることでした。そのためホワイトを基調に、シンプルで丸みのついた安心感と柔らかさを感じるフォルムを採用しました。





切り替えボタンは、文字とアイコンを併用することで、誰でも直感的に使えるデザインにしています。アイコンデザインも、毎日使用しても飽きのこないシンプルさを追求しました。





コンパクトさを追求する一方で、整水器の本質である「性能」には妥協しませんでした。医療機器としての基準を満たしながら、高い浄水能力と独自の内部洗浄技術「ダブルオートチェンジクロスライン方式」を維持するため、開発部門と綿密な調整を重ねました。





その結果、トリム直販史上「最小の設置面積」 を実現。インテリアの一部として自然に馴染むデザインとサイズを両立させることができました。





構想から発売までに費やした期間は約3年です。こうして完成した「TRIM ION Well」は、健康に寄り添う1台として皆様のキッチンに新しい価値をお届けします。

■「TRIM ION Well」が実現した3つの特徴

これらの課題を解決し、今年9月から発売した「TRIM ION Well」の特徴は以下3点です。











1.優れたスペースパフォーマンスを実現した最小サイズ化

・日本トリム直販モデルで最小サイズ＊を実現し、初めて整水器を使う方や、設置スペースが限られたご家庭にも適したモデル。

・水回りの動線を妨げない、優れた設置性を実現。





2. キッチンに溶け込むミニマルデザイン

・お客様からの要望が最も高かったホワイトカラーを採用。

・やわらかな曲線と主張しすぎないミニマルなデザインで、どんなキッチン空間にも自然に溶け込みます。





3. 直感的でシンプルな操作性

・凹凸感のないフラットなタッチセンサー式の3つのボタンを採用。

・電解水素水・酸性水・浄水の水をアイコンと連動LEDで表現し、直感的な操作性を実現しました。

*2025年9月時点での日本トリム直販製品内における比較

■発売から1ヶ月で、従来製品比180%の伸長率！利用者様からの嬉しい声も

「TRIM ION Well」は、日本トリムが長年培ってきた「お客様とのつながり」を大切に開発した製品です。











発売開始からわずか1か月で、従来製品比180%を記録するなど、多くの方にご支持いただいています。

実際にご利用いただいているお客様からは、製品のコンパクトさやデザイン性に関するお喜びの声が数多く寄せられています。





〈実際に購入したお客様からの声〉

「白いカラーがキッチンになじんで嬉しい」

「1人暮らしの子供にプレゼントするのに、コンパクトで良かった」

「スイッチが正面にあるので操作しやすい」

「実家では使用していて、単身赴任先用にちょうどいいサイズと価格でした」











また、オンライン限定商品ということからお客様は実物を見ることができません。そのため安心して検討いただけるよう、パンフレットは原寸大で制作し、紙質や写真にもこだわり、「置き場所や整水器のある生活をイメージしやすい」工夫を施しています。

お客様一人ひとりの生活スタイルに寄り添うことで、「整水器をもっと身近に」という私たちの想いが少しずつ形になっていることを実感しています。





これからも日本トリムは、医療機器メーカーとしての確かな品質と、暮らしに寄り添う発想で、皆さまの健康で豊かな毎日を支えていきます。





商品・サービス情報

■製品概要







■電解水素水とは

電解水素水とは、整水器を用いて水道水を浄水・電気分解して生成されるアルカリ性で水素を含んだ水で、胃腸症状の改善が認められています。当社は、30年にわたり、電解水素水の効果、機序解明、新たな機能の探求を目的に産学共同研究を実施し、エビデンスベースの事業を展開してまいりました。からだにいい水を日々の生活に取り入れることが健康の維持・増進対策の一助になるとの考えのもと、「ウォーターヘルスケアという、新習慣。」を提唱し、整水器の普及により世界の人々の健康に貢献することを目指しております。

■日本トリムの電解水素水整水器は「胃腸症状の改善」が認められた家庭用管理医療機器です

日本トリムの電解水素水整水器は、医薬品医療機器等法（旧薬事法）において胃腸症状の改善に効果が認められている管理医療機器です。日本トリムの電解水素水整水器は2023年度の家庭用整水器国内市場において、売上金額・市場シェアNo.1 ＊を獲得いたしました。その使用目的・効果は、「胃腸症状改善のための飲用アルカリ性電解水の生成」です。電解水素水（アルカリイオン水）を飲用することで、胃もたれや胃の不快感を和らげ、また胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。





＊2023年度家庭用整水器国内市場 同器本体におけるメーカー出荷金額ベース シリーズ製品合算値 株式会社矢野経済研究所調べ 2025年6月現在 ※本調査結果は、定性的な調査・分析手法による推計である。

■日本トリムとは

株式会社日本トリムは、1982年に現会長である森澤紳勝が創業し、医療機器である電解水素水整水器製造販売を主軸とした事業を展開しています。世界に先駆けて水が持つ機能に着目し、30年にわたる産官学共同研究により健康をサポートする水®、電解水素水の機能、有用性を追求しています。

現在では、電解水素水の活用は飲用にとどまらず、血液透析における次世代新規治療法や農作物の栽培など様々な分野へと応用し展開しています。また、グループ会社では国内最大手の民間さい帯血バンク（株式会社ステムセル研究所、東証グロース市場：7096）事業を展開するなど、日本トリムグループはグローバルなメディカルカンパニーを目指しています。



