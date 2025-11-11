生チョコ増量で、とろける食感！濃厚生チョコで包んだ冬の人気アイス『生チョコ包み』が今年も発売　バニラアイスをまるごと生チョコで包み込んだご褒美アイス

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、濃厚チョコアイス「生チョコ包み」を全国のセブン‐イレブンにて11月18日（火）より順次発売いたします。

本商品は、濃厚なチョコの味わいにこだわり抜いて生チョコを増量。バニラアイスをまるごと生チョコで包み込むように仕立て、口いっぱいにバニラアイスのコクと濃厚な生チョコの風味が広がります。疲れたときの心満たすご褒美として、ぜひご賞味ください。

とろける一口、チョコ好きにはたまらない冬の人気アイス

チョコレート市場では、カカオ豆の価格高騰＝「カカオショック」がある今だからこそ、お客様に笑顔を届けるチョコアイスを、ご提供したいという想いから今年も「生チョコ包み」の発売に至りました。

最大の特長は、クリーミーなホイップ風バニラアイスを生チョコで包んだ“とろけるくちどけ”。冷凍庫から出してすぐに、生チョコのやわらかくとろける食感と、冷たいアイスの美味しさが一体となった濃厚な味わいが楽しめます。チョコ好きの方にこそ食べて、その美味しさを確かめていただきたい一品です。

■生チョコ包み

価格：318円（税込343.44円）

発売日：11月18日（火）～順次

販売エリア：全国

生チョコのとろけるまろやかな食感

周囲にはココアパウダーがきれいにまぶされており、上品な見た目です。食べると、バニラアイスを包んでいる生チョコが溶け出し、濃厚な味わいが口いっぱいに広がります。冷たくてコクのあるバニラアイスとの相性も抜群です。

ご褒美にもぴったりのスイーツ

今年は生チョコを増量。チョコレート本来の香りとコクが楽しめます。アイスとは思えない一品で、日頃のご褒美にも最適です。

担当者コメント

“とろける瞬間”の幸福感を、味わえる特別感のあるアイスです。今年は生チョコを増量し、パワーアップして登場します。冷凍庫から出してすぐに、濃厚でとろけるご褒美体験を楽しんでいただけます。この冬はぜひ、心まであたたまるひとときをお過ごしください。

