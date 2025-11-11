【Celvoke（セルヴォーク）】穏やかなニュアンスが、表情に奥行きを添えるミュートカラーの9色パレット「エクスプレッシヴ アイズ EX04」が数量限定で登場＜2025年12月12日(金)全国発売＞
株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が展開する、トータルビューティーブランド「Celvoke(セルヴォーク)」は、2025年12月12日(金)に9色のミュートカラーが揃えられた「エクスプレッシヴ アイズ EX04」を数量限定で発売いたします。
セルヴォーク エクスプレッシヴ アイズ EX04
EX04：Silent Reflection（サイレントリフレクション）
限定1種 9,350円（税込）
穏やかなムードを宿したミュートトーンが、光を透かして溶け合い、まぶたに静かな陰影を描きます。
清らかな透明感をまとい、穏やかさの中に凛とした芯を宿す目もとへ。
グリッターカラーとシャイニーカラーが、上質な艶を重ね、シルキーな質感が肌と一体化するようにフィット。重ねるたび、透明感と奥行きがいっそう際立ち、しなやかな強さと静かな存在感を叶えます。
PRODUCT FEATURES
☑ にごりのない発色と輝き
重ねても色と輝きが引き立ち、光が透けるように、にごりのないクリアな発色。
深い色から明るい色まで、肌にのせた際の発色の濃さと透け感を1色ずつ丁寧に調整しているため、肌から浮かずに、まぶたに重ねるだけで簡単に大人の抜け感のある目元を演出します。
☑ 軽やかに伸び、ふわっとまぶたに溶け込むテクスチャー
するすると軽やかに伸び、まぶたに溶け込み肌となじんで一体化。植物由来オイル高配合で、粉っぽさを感じさせない ※、※ 驚くほどなめらかで上質なテクスチャーに。
色の重なるグラデーションや1色でのぼかしもテクニックいらずで、美しいアイメイクが仕上がります。
☑ 植物由来オイルを高配合。高密着で美しい仕上がりが持続
植物由来オイル高配合で滑らかに伸び広がり、まぶたの動きに寄り添うようにピタッと密着。
高配合のパールが落ちにくく、メイクしたての洗練された仕上がりが長時間続きます。
販売について
＜先行発売・予約・全国発売日＞
全国予約開始：2025年11月28日(金)
全国発売：2025年12月12日(金)
※セルヴォーク公式オンラインストアでは予約・発売ともに10:00より開始
https://celvoke.com/
<販売店舗＞
全国のセルヴォーク直営店舗
https://celvoke.com/Page/ShopList.aspx
セルヴォークについて
マッシュビューティーラボが展開する天然由来をベースにバイオテクノロジーを駆使したスキンケアと、 洗練モードを追求したメイクアップラインを取りそろえるトータルビューティーブランド。
Facebook ：https://www.facebook.com/Celvoke.official/
Instagram ： https://www.instagram.com/celvoke.jp/
X：https://twitter.com/celvoke_jp