第102回箱根駅伝オフィシャルグッズ発売

ミズノ株式会社第102回箱根駅伝オフィシャルグッズ（一部）

ミズノは、箱根駅伝のスポンサー契約に基づき、第102回箱根駅伝オフィシャルグッズを11月11日

11時からミズノ公式オンラインで予約を開始し、12月下旬から順次販売します。

今回発売するオフィシャルグッズは、毎年展開している大会記念Tシャツをはじめ、出場校のたすきをデザインした応援マフラータオルやキーホルダー、選手が走り終えた後に使用するフィニッシュタオル、観戦時の防寒対策として活用できる中綿フリースマフラーやブランケットなど全21アイテムを展開します。またプレミアムアイテムとして、「ガラス彫刻グラス」を数量限定で発売します。

ミズノは1997年から「東京箱根間往復大学駅伝競走」（通称：箱根駅伝）に協賛しており、第102回となる今大会も大会オフィシャルグッズなどのアイテムの販売を通じて大会が一層盛り上がるようにさまざまな活動を通じて大会をサポートします。

▼第102回箱根駅伝オフィシャルグッズ特設サイト

URL：https://jpn.mizuno.com/ec/disp/goods-list/?dispNo%5B%5D=001005042018

プレミアムアイテムの「ガラス彫刻グラス」について

特別仕様の「ガラス彫刻グラス」をミズノ公式オンラインで個数限定発売します。透明なグラスに大会ロゴを入れたすっきりしたデザインになっています。

プレミアムアイテムの「ガラス彫刻グラス」

（お客様のお問合せ先） ミズノお客様相談センター TEL: 0120-320-799