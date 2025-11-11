2025年国慶節連休中に観光客で賑わう雲岩区民生路の

歩行者天国

AsiaNet 201218 （0298）

【貴陽（中国）2025年11月11日新華社＝共同通信JBN】2025年10月13日、「The Report of Urban Comprehensive Development Index（2025）（都市総合発展指標報告（2025年））」が正式に発表されました。貴陽市のスコアは96.39で「Beautiful Cities（美しい都市）」ランキングで第1位を獲得し、中国で最も「Livable Cities（住みやすい都市）」トップ10にもランクインしました。この見事な成果の背景には、貴陽のIP（知的財産）「Cool Guiyang（クールな貴陽）」の継続的な強化と、高品質な都市発展に向けた文化と観光の融合の力強い推進力があります。

貴陽市文化観光局（Guiyang Municipal Bureau of Culture and Tourism）は、近年、貴陽市が文化と観光を連携の要として活用し、複数の地区にわたる協調的な成長を促進してきたと言及しました。旧市街は歴史的背景を活かして基盤を強化し、新興地区は現代的な活力によってその多様な側面を広げてきました。文化・観光発展の「デュアルコア（dual-core）」として、旧市街と新興地区は連携し、革新的産業の創出、体験の向上、ブランド品質の強化に向けた新たな都市構想を描いています。

▽雲岩区：旧市街の活性化と歴史遺産の再生

貴陽市の中心地区であり、文化観光の「中核拠点」としての雲岩区は、「都市の中心、旧市街の魂、文化の高地、精神的な故郷」という機能的な位置付けに重点的に取り組み、歴史文化遺産の総合的な保護と活力ある継承を継続的に推進し、より住みやすく、観光客に優しく、ビジネスに適した都市づくりに向けて、新たな景観の設計を徐々に進めています。

貴陽市文化観光局によると、過去数年間にわたり、雲岩区は管轄内の68カ所の文化財保護対象を連携させ、Taiping Road（太平路）のChaohui Block（朝暉街区）、Wenchangge Block（文昌閣街区）、Xinyin（新印） 1950などの歴史文化街区を改修し、旧市街の文化を保存しながら、新たな商業活動を導入してきました。その中でも、太平路の朝暉街区は、商業施設の活性化とアップグレードを図り、複数ブランドの初出店を多数誘致しています。新印1950は多くの高品質ブランドの誘致と定着に成功し、Liyu StreetやMinsheng Roadといった特色あるグルメ街を創出することで、文化によって観光を形づくり、観光によって文化を紹介する手法を鮮やかに探求しています。

さらに、「Daytime Coffee and Nighttime Beer（昼はスペシャルティコーヒー、夜はクラフトビール）」といった、ストリート経済における新たなビジネスモデルの隆盛は、雲岩区に人々の活気あふれる日常の温もりと活力をもたらしています。春節期間中のCross Cinemaでの「1枚のスクリーンが都市の繁栄の火付け役に」という驚異的な広がりから、Qianlingshan Park（黔霊山公園）、太平路、文昌閣街区などでのチェックイン（SNS上での位置情報投稿）ブームに至るまで、雲岩区は実際の消費データと観光客の評価によって、文化観光分野における新たな強みを確かなものにしています。統計によると、2025年の中秋節と国慶節の休暇期間中、地域全体の観光客受け入れ数は前年同期比で14.2%増、観光収入は13億5600万元に達し、貴陽市は文化観光の質の高い発展における「安定の礎」および「成長の柱」としての地位を継続的に強化しています。

▽観山湖区：改善とアップグレードで、「トレンディー」な現代都市を構築





雲岩区が貴陽の文化観光における「Historical Business Card（歴史的な名刺）」なら、観山湖区は「Window of the Era（時代の窓）」と言えるでしょう。貴陽市文化観光局によると、近年、観山湖区は「A City of Four Goals（4つの目標を掲げる都市）」の構築を目指す方針を堅持しながら、ブランドの体系的な構築に注力し、文化と観光の融合に向けた新たな道を積極的に模索し、多様な文化によって観光体験の向上を図っています。

貴陽をより魅力的な都市にするために、観山湖区は「City of Music（音楽の都市）」と「City of Reading（読書の都市）」の構築に力を注いでいます。2024年以降、26の大規模な音楽イベントが開催され、50万人を超えるファンを動員し、周辺消費は3億元を超えました。同時に、「Reading and Experiencing Guanshanhu（読書で体験する観山湖）」というブランドを核として、区全体で200回を超えるさまざまな読書活動が開催され、貴陽市の文化水準を効果的に高めています。

都市の活力を強く促進する取り組みとして、観山湖区は「City of Sports Events（スポーツイベントの都市）」と「City of Trendy Entertainment（トレンディーなエンターテインメントの都市）」の構築を目指しています。「スポーツイベントに合わせて旅をする」というコンセプトを重視し、国際・国内レベル、省、市、区の各レベルにおいて、活力あるスポーツイベントブランドを創出しています。Guiyang Marathon（貴陽マラソン）から「Shanhu Cup」Football Open Championship（「山湖杯」サッカーオープン選手権）に至るまで、年間を通じて約70のスポーツイベントが開催され、80万人以上が参加しました。CCPARK、Mixcなどの商業施設は、新たなビジネスモデルを導入することで高い消費吸引力を示し、近年の国慶節期間中には、来客数と夜間消費の継続的な増加を生み出しています。

貴陽市の新興地区である観山湖区は、独自の文化観光資源に恵まれています。5500ムー（約3.67平方キロメートル）超に及ぶ観山湖公園は都市の生態的な中核緑地としての役割を果たしており、Karst Park（カルスト公園）はユニークな地質景観を示し、Baihua Lake Scenic Area（百花湖景勝地）は質の高い生態系資源を提供し、貴州地質博物館では貴州の地質進化の歴史を展示しています。Olympic Sports Center（オリンピックスポーツセンター）やFinancial City（金融城）などの近代的施設を備え、観山湖区は文化観光サービス機能を包括的に揃えています。これらの自然資源と文化資源の有機的な組み合わせは、文化と観光の統合的な発展に豊かな基盤を提供します。

雲岩区と観山湖区という主導的な「Dual Core（デュアルコア）」に加えて、「Dual Core with Multiple Clusters （複数クラスターを持つデュアルコア）」型の発展パターンを支えとし、また、生態隔離帯の科学的な配置を通じて、貴陽市は各区の差別化された集積型の発展を実現しつつあります。例えば、南明区の都市型レジャー、花渓区の生態環境を生かした健康・ウエルネス、烏当区の温泉リゾート、清鎮市の湖畔都市体験は、いずれも明確な機能的位置付けによって独自の資源を活用しており、同質的な競争を避けながら、機能面での補完関係を実現しています。資源の統合からルートの連携、顧客供給源の共有からブランド構築に至るまで、各区は行政の垣根を取り払って協力し、文化観光の企画、インフラ整備、マーケティングやプロモーションに取り組んでいます。それにより、「Cool Guiyang」という文化観光の名刺は、より多面的で魅力的なものになり、貴陽全体の文化観光産業の協調的な発展に向けた強力な相乗効果が形成されています。

貴陽市文化観光局は、今後も「Cool Guiyang」という都市IPの育成を継続し、「Dual Core with Multiple Clusters」型の発展モデルを強化するとともに、文化、観光、エコロジー、スポーツなど複数分野の深い融合を最適化し、由緒ある歴史と緑豊かな生態環境に恵まれながらも、活力とファッションに満ちた都市としての貴陽を築いていくと述べています。より良い暮らしを願う市民や観光客の思いは、今後も継続的に満たされ、文化観光経済は、都市の質の高い発展を牽引する原動力であり続けます。

ソース：Guiyang Municipal Bureau of Culture and Tourism