Validators DAO 公式 Discord、開設1年でメンバー3,000人を突破

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO は、Validators DAO 公式 Discord のメンバー数が開設から1年で 3,000 人を突破したことをお知らせいたします。

本コミュニティは、Solana のインフラ開発・運用・トレーディングに携わる世界中の専門家が集い、実践的な知識や検証結果を日々共有する場として成長してきました。

日頃よりご参加・ご支援をいただいている皆様に、心より御礼申し上げます。

コミュニティの概要

Validators DAO は、Solana RPC やバリデータの運用者、高頻度トレーダー（HFT）、Bot 開発者、インフラエンジニア、研究者など、Solana ネットワークの実務に携わる専門家が集う技術コミュニティです。

ノード構築や最適化、レイテンシ削減、トランザクション伝搬の改善などを日常的に議論し、アップデート情報や検証結果をいち早く共有しています。

障害発生時には互いにトリアージを行い、パフォーマンス比較や構成テンプレートの共有を通じて、より安定したネットワーク運用を支えています。

こうした実践的な交流が、SLV や ERPC、elSOL といったプロジェクト群の技術的基盤を形成しています。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

主要プロダクトと取り組み

SLV（Solana Validator Toolkit）

SLV は、バリデータや RPC の構築・監視・アップデートを自動化するオープンソースツールキットです。

再現性の高い構成管理を実現し、誰でも短時間で本格的なノード環境を構築できます。

最新版では「SLV Install」により、Redis・TiDB・Grafana・Prometheus・Kafka など、Web3 時代の金融アプリケーションに必要なバックエンド環境をワンコマンドで自動構築可能に。

また、ビルド済みクライアントミラー「SLV Artifacts」を通じて、Solana／Jito／Agave の各クライアントを即時利用できる体制を整えました。

これにより、構築の再現性を維持しながら、開発・検証・運用のスピードを飛躍的に高めています。

SLV: https://slv.dev/ja

ERPC（Enhanced Solana RPC / Stream）

この ERPC は、Validators DAO 内で共有・検証されてきたノード最適化技術をもとに構築され、SLV と連携しながら継続的に改良されています。

Solana ネットワーク上の通信を最適化する高性能インフラ基盤であり、Shredstream、Geyser gRPC、RPC を統合した「ゼロ距離構成」を採用しています。

各リージョンに配置された Jito Block Engine と同一ネットワーク上で動作し、外部経路を経由しない超低遅延通信を実現しています。

提供ラインナップには、Ryzen 9950X ベースの「Premium Ryzen VPS」や UDP 専有 Shredstream「Ryzen Premium」など、最速クラスの構成を多数展開。

さらに、複数ストリームを統合した「Stream Bundles」により、冗長性と安定性を両立した構成を短時間で整えることが可能です。

これらの仕組みを通じて、ERPC は Solana のリアルタイム取引やデータ配信を支える主要インフラとして機能しています。

ERPC: https://erpc.global/ja

elSOL（Liquid Staking Token）

elSOL は、Solana のステークを単なる報酬源ではなく「通信資源」として再定義した Liquid Staking Token（LST）です。

通信優先度を決定する SWQoS（Stake-weighted Quality of Service）の仕組みを活用し、ステークをネットワーク効率と帯域制御の基盤へと転換します。

SWQoS 帯域の取引市場（SSP/VLD マーケット）と連携し、バリデータ・RPC・開発者間で通信資源を公平に取引可能にします。

elSOL バリデータは、バリデータが得るブロック報酬利益の 20% を追加インセンティブとして elSOL プールに還元する仕組みを採用しており、Solana LST の中でも高い APY（年率利回り）を実現しています。

これにより、ネットワーク全体の通信負荷を最適化しながら、ステーカー・バリデータ・開発者の三者が持続的に利益を享受できる循環型のエコシステムを形成しています。

elSOL: https://elsol.app/ja

SLV、ERPC、Validators DAOが解決する課題

- RPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

私達は、オープンソース開発を支援する Solana NFT カードゲームプロジェクト Epics DAO の開発過程で、高品質かつ高速な Solana 開発環境が容易に手に入らないという課題に直面しました。

そのため独自のプラットフォームを構築し、その知見を基盤として ERPC や SLV を提供しています。

金融分野のアプリケーションは特にミッションクリティカルであり、遅延やエラーは直接ユーザー体験に影響します。

分散したバリデータや Web3 特有の構造が重なり合う Solana 開発では全体像の把握が難しく、多くのプロジェクトが遅延や不安定さに悩まされてきました。

今後、Solana が Alpenglow をはじめとする次世代技術を導入することで、ブロック確定の高速化と通信レイヤーの刷新が進むと予想されています。

ERPC および Validators DAO は、それらの変化にも柔軟に対応しながら、Solana エコシステム全体の開発体験とユーザー体験の向上に貢献していきます。

ERPC も SLV も、その一環として位置付けています。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- SLV公式サイト: https://slv.dev/ja- elSOL公式サイト: https://elsol.app/ja- Epics DAO公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR