世界のつけまつげ市場は、カスタマイズされた美容ソリューションの需要が高まる中、2028年まで5.9%のCAGRで成長する見込み
世界のつけまつげ市場は、パーソナライズされた美意識と美容トレンドの拡大に牽引され、堅調な成長を遂げると予測されています。
世界のつけまつげ市場は、2021年から2028年の予測期間中に約5.9%の年平均成長率（CAGR）を記録し、大幅な拡大が見込まれています。市場の成長軌道は、特に若年層や働くプロフェッショナル層における美容整形への消費者志向の高まりと、カスタマイズされた美容ソリューションへの需要の高まりによって推進されています。
かつてはメイクアップのプロが主に使用していたニッチな製品だったつけまつげは、今や世界中の何百万人もの人々の毎日の美容ルーティンに欠かせないものとなっています。さりげない魅力アップから大胆なファッションステートメントまで、つけまつげは個性を表現するシンボルへと変貌を遂げています。
幅広い年齢層での普及が市場の勢いを加速
つけまつげ市場を牽引する主な要因の一つは、様々な年齢層における美容製品の普及です。 Instagram、TikTok、YouTubeといったソーシャルメディアの人気により、10代や20代の若者が依然として需要の大部分を占めています。これらの若者は、美容基準やトレンドに大きな影響を与えています。同時に、中年層の消費者は、自然な見た目と自信を高める洗練されたまつげソリューションを求める傾向が強まっています。
さらに、装着の容易さ、接着技術の向上、そしてマグネット式やセルフシール式から再利用可能で環境に優しいものまで、幅広い選択肢の登場により、つけまつげはより幅広い層に受け入れられるようになりました。
カスタマイズとイノベーション：美の未来
カスタマイズは、つけまつげ市場において強力なトレンドとして台頭しています。今日の消費者は、特定の目の形、イベント、あるいは個人のスタイルに合わせたまつげを求めています。ミニマルでナチュラルなルックから、特別な機会のためのドラマチックでボリュームのあるまつげまで、ブランドは消費者の好みの多様化に対応するために製品ポートフォリオを拡大しています。
メーカーもまた、環境意識の高い消費者にアピールするため、持続可能な素材、ビーガンフレンドリーな繊維、動物実験を行わない製造方法など、革新的な技術を取り入れています。これらの進展は、市場の魅力を高めるだけでなく、ブランドロイヤルティと長期的な顧客エンゲージメントの向上にもつながります。
Eコマースとインフルエンサーマーケティングが購買行動を変革
オンライン小売への移行は加速を続け、Eコマースプラットフォームやブランドウェブサイトはつけまつげの重要な流通チャネルとなっています。オンラインショッピングの利便性に加え、バーチャル試着技術やインフルエンサーによる推薦が、売上を伸ばす上で重要な役割を果たしています。
美容インフルエンサーやセレブリティは、市場の認知度向上に大きく貢献しています。彼らの製品推薦、チュートリアル、ビフォーアフター写真は、特にZ世代とミレニアル世代の憧れの価値を生み出し、衝動買いを促します。
地域別展望と市場機会
現在、つけまつげ市場は、化粧品への消費者支出の高さと確立された美容産業を背景に、北米とヨーロッパが市場を支配しています。しかし、予測期間中はアジア太平洋地域が最も高い成長を示すと予想されています。中国、韓国、日本といった国々では、K-Beautyのトレンドと可処分所得の増加を背景に、アイメイクの需要が急増しています。
