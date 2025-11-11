ムーミン80周年に、みんなで楽しめるオーガニックチョコレートが北欧から日本上陸！11月よりオンラインショップや百貨店で発売開始。
薬糧開発株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：河野 司）は、フィンランドの家族経営のチョコレートメーカー Dammenberg（ダンメンベルグ）のオーガニックチョコレートを、11月より日本国内で順次販売を開始します。原材料に自然由来のもののみを使用した100%オーガニック素材のチョコレートは、小さなお子様にも、アレルギーや食事制限がある方にも、皆さまにお楽しみいただけます。パッケージにはムーミンのキャラクター達を採用し、自分へのご褒美から大切な方へのギフトまで選びやすいラインアップをご用意しました。
■ムーミンとオーガニックのチョコレート
「80周年を迎えたムーミンのデザイン」
ムーミンとその仲間たちが北欧デザインで描かれる心躍るオリジナルパッケージ。
「オーガニックでエシカル」
有機原料にこだわり、ヴィーガン／ハラール／コーシャに対応。有機JAS認証も取得しました。
「みんなで楽しめるチョコレート」
ナッツ／グルテン／卵／乳／乳糖／大豆／バニラ／遺伝子組換え作物（GMO）不使用。原料選定と製造管理で交差汚染リスクの最小化に努めています。
■ラインアップ
原材料名:有機ココアバター、有機砂糖、有機米粉（有機米砂糖、有機ライススターチ、有機米粉）、有機カカオマス
ムーミン 有機ボタンチョコレート カカオ46％ [55g]
価格：980円（税抜）
オーガニックカカオ46％のボタン型のチョコレート。
口どけの良いまろやかな味わいが特徴です。小さめの一口サイズで、甘すぎず、後味も重くないので、お子様のチョコレートデビューにもおすすめです。
ムーミン 有機ダークチョコレート カカオ79％
価格：1280円（税抜）
「幻のカカオ」とも呼ばれる希少性から世界一とされるクリオロ種のカカオ豆を使用したカカオ79％のハイカカオチョコレートです。
クリオロ種は、苦味が少なく上品でナッツのような焙煎香やフルーティーで豊かな味わいが特徴。カカオを楽しめるバランスの良い味わいです。
原材料名:有機カカオマス、有機砂糖、有機ココアバター
原材料名:有機カカオマス、有機砂糖、有機ココアバター、有機グルテンフリーオーツ、有機いちご
ムーミン 有機ダークチョコレート オーツ＆ストロベリー カカオ56％ [70g]
価格：1280円（税抜）
オーツ麦とストロベリーを加えたオーガニックカカオ56％のダークチョコレートのタブレット。
口どけの良いまろやかなチョコレートに、ドライイチゴの優しい酸味と食感がアクセントになっています。
ムーミン 有機ブルーベリーチョコレート カカオ46％ [70g]
価格：1280円（税抜）
爽やかでフレッシュな果実感が特徴のペルー産オーガニックカカオを使用したカカオ46％のタブレット。
オーガニックブルーベリーがトッピングされていて、口どけの良いまろやかなチョコレートにブルーベリーの優しい酸味と柔らかな食感がアクセントになっています。
原材料名:有機ココアバター、有機砂糖、有機米粉（有機米砂糖、有機ライススターチ、有機米粉）、有機カカオマス、有機ブルーベリー
原材料名:有機カカオマス、有機砂糖、有機ココアバター/有機オレンジ香料
ムーミン 有機オレンジチョコレート カカオ56％ [70g]
価格：1280円（税抜）
オレンジピールから抽出したオイルを加えた
オーガニックカカオ56％のダークチョコレートのタブレット。
口どけの良いまろやかなチョコレートはオレンジの香りがふわっと優しく広がります。
ムーミン 有機ラズベリーチョコレート カカオ46％ [70g]
価格：1280円（税抜）
爽やかでフレッシュな果実感が特徴のペルー産オーガニックカカオを使用したカカオ46％のダークチョコレートのタブレット。
オーガニックラズベリーがトッピングされていて、口どけの良いまろやかなチョコレートにドライラズベリーの酸味と食感がアクセントになっています。
原材料名:有機ココアバター、有機砂糖、有機米粉（有機米砂糖、有機ライススターチ、有機米粉）、有機カカオマス、有機ラズベリー
原材料名:有機ココアバター、有機砂糖、有機米粉（有機米砂糖、有機ライススターチ、有機米粉）、有機カカオマス、岩塩/有機キャラメルフレーバー
ムーミン 有機ソルトキャラメルチョコレート カカオ46％ [70g]
価格：1280円（税抜）
塩キャラメルのカカオ46％のタブレット。
口どけの良いまろやかなチョコレートとキャラメルの風味が広がります。表面に散りばめられた塩が良いアクセントになっています。
■取り扱い店舗
オンライン：公式ストア「ビオクル by CINAGRO」https://biocle.jp/(https://biocle.jp/SHOP/206950/206730/list.html)
オーガニックお取り寄せ100％「ビオクルbyシナグロ」
店頭：自然派食品店、セレクトショップ、百貨店 等で順次拡大予定
■Dammenberg（ダンメンベルグ）について
1994年創業のフィンランド・レンペーラにある家族経営のチョコレート工房。有機原料とフェアトレードに根差し、アレルギーや食事制限がある方にも安心して楽しめるチョコレートづくりに注力しています。ムーミンデザインのシリーズを世界へ輸出しています。
代表メッセージ
「“食の制限があっても、同じテーブルで一緒に楽しめるチョコレートを”。ダンメンベルグの哲学に共感していただける日本のみなさまへお届けします。ムーミンパッケージで、日常の小さなごほうびから大切な方へのギフトまで、安心とおいしさを両立した選択肢を広げていきます。」
■会社概要
【メーカー】Gredon Invest Oy（グレドン・インベスト社）
チョコレートブランド：Dammenberg（ダンメンベルグ）
コーポレートサイト：https://www.dammenberg.com/
【輸入元】薬糧開発株式会社
本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号 ｸｲｰﾝｽ゛ﾀﾜｰC19階
代表取締役：河野司
設立： 1991年8月
事業内容：オーガニックや栽培期間中農薬化学肥料不使用の食材を使用した食品の製造・販売
コーポレートサイト：https://yakuryo.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/cinagro_biocle/
公式X：https://x.com/organic_biocle
百貨店常設店：シナグロ日本橋三越本店、シナグロ三越銀座店、シナグロそごう横浜店、シナグロそごう大宮店、オーガニックハウス池袋西武百貨店
